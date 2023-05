Moraes cita possível 'organização criminosa' em operação que mira Bolsonaro

Alexandre de Moraes autorizou a realização da Operação Venire, que coloca novamente Bolsonaro na mira da Justiça (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apontou que existe uma possível “organização criminosa” no esquema de adulteração de dados de vacinação alvo da Operação Venire, da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta quarta-feira (3/5). O magistrado derrubou o sigilo da decisão que autorizou mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da prisão de nomes a ele associados como o coronel Mauro Cid Barbosa.









"Diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Messias Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da Pandemia e de investigações nesta Suprema Corte, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2022", escreve Moraes na decisão.









"Diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Messias Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da Pandemia e de investigações nesta Suprema Corte, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição nas eleições gerais de 2022", escreve Moraes na decisão.





“Além disso, são absolutamente relevantes os indícios da ocorrência efetiva dos crimes, especialmente no contexto agora noticiado de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal – peculato eletrônico), o que indicaria, nos termos dos indícios já colhidos, a efetiva existência de uma organização criminosa articulada, com divisão de tarefas e de múltiplos objetivos, tanto no âmbito particular dos investigados, como em aspectos relacionados ao interesse público, em detrimento da credibilidade interna e externa do exemplar controle de vacinação nacional em pleno período pandêmico, conforme elementos já colhidos em outras investigações em curso nesta SUPREMA CORTE, especialmente os Inqs. 4.781/DF (fake news) e 4.874/DF (milícias digitais)”, disse.





Deflagrada na manhã desta quarta, a Operação Venire teve 16 alvos de busca e apreensão, incluindo Bolsonaro, que teve seu celular apreendido pela PF . Seis pessoas foram presas sob suspeita de terem articulado fraudes no sistema de registro de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS).





Segundo a PF, além de viabilizar viagens aos Estados Unidos, que exigem um passaporte sanitário a visitantes estrangeiro, as adulterações buscavam manter a coesão do grupo ligado a Bolsonaro em sua pauta antivacina. Além do ex-presidente, o cartão de vacina de Laura Bolsonaro, sua filha de 12 anos, também é investigado por possível fraude.