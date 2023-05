Quem são os alvos da operação que investiga dados falsos de vacinação

Ajudante de Bolsonaro foi preso em investigação de dados falsos de vacinação (foto: Reprodução/Redes Sociais) A operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (3/5), que investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, levou a prisão seis pessoas. A corporação também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão, incluindo na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)





Quem são os presos:





Tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Policial militar Max Guilherme, assessor especial e segurança de Bolsonaro;

Militar do Exército Sérgio Cordeiro, assessor especial e segurança de Bolsonaro;

Secretário de Governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha;

Sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, ex-integrante da equipe de Mauro Cid;

Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022.





Crimes investigados





Entre as condutas investigadas e que podem configurar crimes estão: infração de medida sanitária preventiva; associação criminosa; inserção de dados falsos em sistemas de informação; e corrupção de menores.

Leia também: Cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha foram adulterados, diz PF

O nome da operação

O nome da operação deriva do princípio “Venire contra factum proprium”, que significa "vir contra seus próprios atos", "ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos". É um princípio base do Direito Civil e do Direito Internacional, que veda comportamentos contraditórios de uma pessoa.