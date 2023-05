Quem é Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, preso pela PF

Saiba quem é Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR/Divulgação)

O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa foi preso nesta manhã de quarta-feira (3/5) pela Polícia Federal (PF), na Operação Venire . O militar é investigado por inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

A função do tenente-coronel era como a de um secretário particular do ex-presidente. Ele ficava encarregado de levar o celular, receber visitas, ver e ouvir tudo relacionado a Bolsonaro.





A confiança do ex-presidente era tanta em Mauro Cid que ele foi o primeiro a ser escalado para resgatar as joias e relógio de diamantes destinados a Bolsonaro que chegaram ao país de forma ilegal.

Filho de General

Leia: PF apreende celular de Bolsonaro A relação de lealdade entre os dois é explicada pelo histórico familiar de Cid. Ele é filho do general Mauro Cesar Lourena Cid, que foi colega de Bolsonaro na época em que o ex-presidente participou da formação de oficiais do Exército Brasileiro. Desde esse tempo, os dois mantêm amizade.



Veja: Assessores de Bolsonaro são presos pela PF Em 2000, o ex-ajudante se formou na Academia Militar das Agulhas Negras (Amam).

Mauro Cid sempre dizia que tinha a intenção de seguir os passos do pai no posto de general, ao ponto, que antes de Bolsonaro se eleger e convidar o militar para o Governo, Cid se preparava para assumir um posto nos Estados Unidos. Entretanto, ele aceitou o convite do presidente para integrar o Governo, em 2018.

Com a perda de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a previsão para o tenente-coronel era de comandar o Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia, mas a nomeação foi suspensa.