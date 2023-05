Bolsonaro é alvo da PF: estranho seria se isso jamais ocorresse

Jair Bolsonaro dá gargalhadas em encontro do agronegócio (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) O bom da internet - sim, tem muito “de bom” com as redes - é que não nos deixa mentir. O que escrevemos fica registrado para sempre como uma espécie de cicatriz; ainda que apaguemos, deixamos marcas. Mas atenção: mudar de opinião não significa desdizer o já dito. Tem gente presa a erros por mera incapacidade de voltar atrás. Uma pena.





Textos meus, às pencas, prevendo anos e anos de complicações jurídicas para o ex-verdugo do Planalto não faltam. Ao contrário: abundam! Mas isso não me faz nenhum Bidu (os com menos de 50 anos que pesquisem e descubram por quê). Qualquer ser humano com mais de dois neurônios em operação seria capaz de enxergar isso.













A prática serviria para omitir a identidade de quem se vacinou, mas em público atacava as vacinas e a Ciência, ou para permitir que não vacinados obtivessem cartões de vacinas. Inclusive, a própria filha do ex-presidente , uma menor de idade, pode ter se valido do esquema a fim de conseguir viajar para os Estados Unidos.

PATRIOTAS ENROSCADOS





O tal Mauro Cid é velho conhecido da Justiça, já que investigado no Inquérito das Fake News, no caso do encontro com embaixadores - quando Bolsonaro acusou o sistema eleitoral brasileiro de fraude, prometendo apresentar provas (o que jamais fez) -, no suposto esquema de Caixa 2 para pagamento de despesas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro , e no caso do contrabando das joias sauditas.





Já o ex-presidente é alvo da Justiça Eleitoral, do STF, do Tribunal Internacional Penal de Haia e possivelmente de inúmeras futuras ações cíveis e penais na Justiça comum, assim como diversos de seus aliados próximos e até mesmo familiares. Diante de tanto - e de tudo - o que fez, ou melhor, fizeram durante os últimos quatro anos (no mínimo), estranho seria se fosse diferente.





Não. Não creio em condenações severas, infelizmente. O passado recente do Brasil não nos permite nem sequer sonhar com algum grau de punibilidade, haja vista a “alma mais honesta deff paíff” ser o atual presidente da República , e a notícia de hoje de que as condenações do ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, foram anuladas. Porém, assistir a um mínimo de seriedade judicial não deixa de proporcionar um certo alento.