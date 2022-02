Vacinação infantil contra COVID fracassa por culpa de Bolsonaro e Queiroga

Marcelo Queiroga e Jair Bolsonaro (foto: Isaac Nóbrega/PR )





Em 16 de dezembro de 2021, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a vacina da Pfizer para ser aplicada em crianças a partir de cinco anos.





Após fazer o possível e o impossível para ou não vacinar ou postergar ao máximo a vacinação da molecada, o governo federal, somente em janeiro, decidiu encomendar o imunizante junto ao laboratório norte-americano. Assim, a primeira dose só foi aplicada, um mês após a aprovação.





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , e seu ministro-fantoche, Marcelo Queiroga , o idoso imoral que mostra o dedo do meio para quem lhe paga o salário, demonizaram as vacinas infantis, mentiram a respeito de efeitos adversos, espalharam boatos sobre sua eficácia e continuam fazendo o que podem, para boicotar a imunização das crianças.





Quase cinquenta países ao redor do mundo estão vacinando seus pequenos, e mais de 250 milhões de doses já foram aplicadas. No Brasil, contudo, menos de 20% do público-alvo foi vacinado. Há estados, como a Paraíba, onde nasceu o ministro-capacho, que não chegam a 2% da garotada imunizada. Isso é simplesmente inaceitável.



O Brasil é o O Brasil é o segundo país onde há mais óbitos de crianças por COVID-19 em todo o mundo , mas o devoto da cloroquina e seu bibelô malcriado acham pouco, por isso não querem saber de pressa na vacinação infantil. E estão logrando êxito! Na vagareza e na letalidade. Um detalhe: nenhum efeito adverso grave foi relatado até o momento.





Há cidades onde os leitos infantis estão totalmente ocupados por crianças contaminadas pelo novo coronavírus. Há outras que estão com 80% da capacidade tomada. Em Belo Horizonte, por exemplo, o hospital infantil João Paulo II está com a enfermaria 100% ocupada, e com a UTI (meu Deus!!), 70% cheia.





Dentre todos os crimes, em tese, cometidos pelo patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, as potenciais mortes de crianças que não foram vacinadas - sobretudo aquelas por omissão dos pais, influenciados pela propaganda negativa mentirosa do amigão do Queiroz - merecem ainda mais repúdio e repulsa.





Assim que perder o 'foro privilegiado', Jair Bolsonaro , o marido da receptora de cheques de milicianos, receberá uma enxurrada de processos criminais. Não tenho muita esperança de ver este pilantra preso, afinal, nem mesmo corruptos e lavadores de dinheiro, condenados em três instâncias, como Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, cumprem pena neste País miserável.





Contudo, se ao menos investigado, processado e condenado o psicopata for, já será um alento. Não trará de volta nenhuma vida que talvez tenha tirado, tampouco servirá de consolo para milhões de enlutados, mas jogará alguma luz sobre o monstro que é, e tudo o que, ao lado de seus cúmplices - Marcelo Queiroga, Eduardo Pazuello, Carla Zambelli, Bia Kicis e companhia - fez contra a população brasileira, sobretudo crianças, idosos e doentes crônicos.