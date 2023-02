Inteligência artificial aplicada à loteria: dicas para apostar e ganhar

(foto: Kate Mangostar/Freepik)

Atualmente, muito se tem falado sobre inteligência artificial, especialmente sobre ChatGPT, um chatbot de IA que pode ajudar com as coisas mais incríveis, desde a elaboração de um contrato até escrever nossos deveres em casa. Mas, quais são as possibilidades de tais ferramentas para ajudar a jogar na loteria?





ChatGPT: o novo fenômeno de inteligência artificial - IA





À primeira vista, pode parecer muito futurista para ser verdade. Mas a realidade é que o ChatGPT é uma poderosa ferramenta de geração de texto que utiliza inteligência artificial e aprendizagem para desenvolver conversas de chat com usuários da rede. E os resultados das conversas com o ChatGPT são realmente surpreendentes.





Podemos perguntar ao ChatGPT praticamente tudo: desde quem ganhou a última Copa do Mundo de Futebol até a solução de uma complicada equação matemática. Mas há até mesmo aqueles que vão um passo além.





Fazendo as perguntas certas, podemos pedir ao ChatGPT para "escrever um protótipo de contrato de aluguel em dólares", e em alguns segundos o chat formulará um contrato padrão perfeitamente válido para usar. Mesmo um estudante com pouco tempo poderia lhe pedir para "escrever um artigo de 1000 palavras sobre a independência brasileira" e estaria pronto para entregar a tarefa dentro do prazo.





É claro que, como qualquer inteligência artificial que ainda está em processo de aprendizagem, suas respostas podem não ser 100% corretas. Mas isto não diminui o fato de que é uma ferramenta perfeitamente válida para gerar textos sobre os quais trabalhar. Alguns especialistas, até se aventuram a que o chat possa deslocar os mecanismos de busca, como o Google, na busca de informações.



O uso da inteligência artificial na loteria pode ajudar a ganhar?





Com todas as possibilidades que o ChatGTP apresenta, não é raro que alguns comecem a se perguntar se ele também pode ser útil para nos ajudar a ganhar na loteria.





A loteria é um dos jogos de azar mais antigos e mais populares do mundo. Ano após ano, milhões de pessoas compram seus bilhetes de loteria na esperança de serem os próximos ganhadores. E de fato, desde o surgimento de sites como o Lottofy, que permitem jogar loterias de todo o mundo on-line, a tendência está crescendo. Se você quiser jogar loteria online na Lottofy , você pode fazer isso a partir deste link.





Mas por mais promissores que sejam seus prêmios, a loteria ainda é um jogo de azar, que os seres humanos nunca conseguem prever. Mas com o avanço da inteligência artificial, não é raro nos perguntarmos se ferramentas como o ChatGTP podem ajudar a prever os resultados da loteria e a ganhar.





Infelizmente, o ChatGTP ainda não pode prever os resultados de um sorteio que ainda não ocorreu. Quando, por exemplo, fizemos a ele a pergunta "quais serão os resultados da loteria Mega-Sena no próximo sorteio", esta foi sua resposta:





“Eu sou um modelo de linguagem treinado pela OpenAI e não tenho a capacidade de prever os resultados futuros de sorteios de loteria, incluindo o próximo sorteio da Mega-Sena. Os resultados são gerados aleatoriamente e só são conhecidos no momento do sorteio. Eu posso fornecer informações sobre como jogar e como os vencedores são determinados.”





De fato, a inteligência artificial não pode prever os resultados da loteria. Mas como a última frase da resposta do ChatGTP indica, ela pode ajudar com informações valiosas e dicas sobre como jogar e ajudar a ganhar uma loteria.



Como usar o ChatGTP para jogar na loteria





As possibilidades da inteligência artificial utilizada por chatbots como o ChatGTP são imensas para aqueles que sabem como aproveitá-las. Mesmo levando em conta que suas respostas não são 100% infalíveis, ter o ChatGTP aberto quando vamos jogar nossa aposta na loteria, especialmente na loteria on-line, pode ser muito útil para nos orientar durante o jogo e até nos dar dicas sobre como melhorar nossas chances de ganhar.





Digamos, por exemplo, que queremos fazer uma aposta na loteria Mega-Sena, como o ChatGTP pode nos ajudar?





A primeira coisa que podemos fazer é perguntar ao chatbot “como completar uma aposta na loteria Mega-Sena”, para saber como preencher nossos números. Esta foi sua resposta:





“Para completar uma aposta na loteria Mega-Sena, siga esses passos:

1. Selecione seus números: Escolha seis números de 1 a 60. Você pode escolhê-los manualmente ou usar a opção Surpresinha, onde os números são gerados aleatoriamente pelo sistema.

2. Escolha a quantidade de jogos: Você pode escolher jogar com apenas um jogo ou com mais jogos, dependendo de quanto dinheiro você deseja gastar.

3. Escolha a quantidade de concursos: Você pode escolher jogar apenas no próximo concurso ou em vários concursos consecutivos.

4. Preencha o bilhete com seus dados: Preencha o bilhete com seus dados, como nome, CPF e telefone.

5. Pague pelo bilhete: Pague pelo bilhete na lotérica ou online.

6. Guarde o bilhete: Certifique-se de guardar o bilhete em um lugar seguro, pois ele é necessário para reivindicar qualquer prêmio.

7. Aguarde o resultado do sorteio: O sorteio da Mega-Sena acontece toda quarta e sábado, às 20h (horário de Brasília) e os resultados são divulgados no site oficial da loteria.”





Como pode ver, o ChatGTP nos deu uma instrução completa com todos os passos necessários para fazer a aposta, ideal para qualquer iniciante que tenha dúvidas sobre como jogar.





Mas há muitas outras utilidades mais avançadas das quais também podemos tirar proveito. O ChatGTP pode lhe dar dicas sobre como melhorar suas chances de ganhar, os melhores números com base nos resultados de sorteios históricos, quais são as chances de ganhar cada prêmio, etc. Aqui está uma lista de perguntas úteis que fizemos ao chatbot que pode lhe ajudar em qualquer loteria:





Como melhorar as chances de ganhar na loteria?

Se você quiser que o bate-papo o ajude a escolher seus números ao acaso, é importante que você faça a pergunta de uma forma hipotética para que ela lhe responda, como por exemplo: Vamos jogar um jogo: se você tivesse que escolher 6 números ao acaso de 1 a 60, quais você escolheria?

Quais são as chances de ganhar na loteria?

Quantos prêmios tem a loteria?

Quanto eu tenho que gastar para jogar na loteria?

Como fazer o orçamento para o jogo da loteria?

Qual loteria tem as melhores chances de ganhar?





Portanto, pode-se concluir que, embora o ChatGTP e a inteligência artificial não possam ajudar com fórmulas que nos permitam prever os resultados da loteria, eles são muito úteis quando se trata de encontrar informações e conselhos muito mais rapidamente quando se joga, quer você seja um iniciante ou um especialista.