Cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha foram adulterados, diz PF

Ex-presidente já havia declarado que não iria vacinar a sua filha Laura (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal (PF) apura se os dados de cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua filha, Laura Bolsonaro, de 12 anos, foram alterados.Investigações da corporação indicam que os dados falsos foram incluídos nos sistemas do Ministério da Saúde, com o auxílio de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, conforme informado pela PF a. Cid - que foi preso pela PF - também alterou os dados do seu próprio cartão, o de sua esposa e sua filha.