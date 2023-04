De joelhos para o crime: parte do governo Lula se acovardou em 8 de janeiro

Conluio ou covardia? Amizade ou traição? (foto: Agência Brasil) “Uma imagem vale mais que mil palavras”. Fato. Mas palavras podem representar muita coisa: verdade, mentira, manipulação… Lembrei-me agora de outro ditado popular, “contra fatos não há argumentos”, tão ou mais passível de engano quanto o anterior. Amigos, quase sempre uma história tem três lados: o seu, o meu e a verdade, hehe. Os seres humanos são assim mesmo, imperfeitos.





O vídeo vazado e divulgado pela CNN, mostrando o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo federal, General Gonçalves Dias, homem de confiança e parceiro de longa data do presidente Lula, vagando pelos corredores do Planalto durante os atentados terroristas de 8 de janeiro, indiscutivelmente patrocinados e praticados por bolsonaristas extremados, sugerem algumas coisas.









O vídeo é claro, ainda que dele interprete-se o que (e como quiser). Como clara foi a disposição do governo em ocultar as imagens, determinando sigilo de 5 anos sobre as mesmas. A pergunta a ser respondida é: Lula quis preservar as investigações, quis proteger seu amigo general, foi enganado ou simplesmente quis - e atuou neste sentido - colocar mais fogo no parquinho com propósitos políticos?





O presidente foi ligeiro, ainda em 8 ou 9 de janeiro, não me lembro bem, em apontar servidores do governo - inclusive das Forças Armadas, as quais o GSI está ligado - como cúmplices dos atentados (e isso joga em seu favor). Aqui vale lembrar que os agentes do GSI que aparecem no vídeo, ao lado do ministro, foram nomeados pelo General Heleno, homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro





Assim, se a narrativa bolsonarista pretende responsabilizar a vítima pelos crimes e se baseia na proximidade entre Lula e Dias, a contra-narrativa petista se baseia na equipe formada pelo governo anterior. Daí minha lembrança acima sobre não haver argumentos contra fatos. Ao contrário. Há, sim, e muitos. Sempre. Basta sair da caixa e refletir sem pré-conceitos e com o mínimo de boa-fé intelectual.