Micheque, Misheik... Os enroscos da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro

Mas tenho uma adolescente em casa, então, já viu, né? Só dá isso o dia inteiro. Às vezes, para variar um pouquinho, rola um “eletrônico”. Argh! Papai do Céu me acuda, porque tem hora que só saindo de casa ou enfiando um par de fones nos ouvidos.

Um refrão que aprendi: “cara de santa, mas não me engana, não”. A música (música?) se chama Sinal Trocado, do Zé Ricardo & Thiago. Aliás, não entendo por que não existem cantores “single” nessa parada, mas apenas duplas. É carência isso, é?

A questão é séria e está longe de terminar, pois houve ou contrabando ou roubo de bens do Estado. Se eram joias pessoais, presenteadas à ex-primeira dama, houve tentativa de importação ilegal. Se eram presentes para o Brasil, tanto pior, pois tentativa de furto.

Outra confusão recente, envolvendo a companheira do devoto da cloroquina, foi a “limpeza” do espelho d’água do Palácio da Alvorada, que dizimou as carpas que lá viviam. Michelle mandou recolher todas as moedinhas, uma por uma, e levou embora as oferendas do povo.