Depois de panetones, Bolsonaros partem para nova modalidade de lucro

Eduardo Bolsonaro, aquele que seria embaixador brasileiro nos EUA por saber fritar hambúrguer como ninguém, acaba de lançar a "Bolsonaro Store ", que vende bugigangas na internet com referências ao paipai. Fico imaginando um cofrinho com os dizeres: “rachadinhas”. Ou uma caneca com um jacaré desenhado, antes um ser humano que tomou vacina. Ou ainda, uma metralhadora de plástico cujo alvo de papel seria um pôster dos índios yanomamis. Na boa, tem piada que já vem pronta de fábrica, não é mesmo?

Flavinho Wonka, o senador das rachadinhas, comprou uma mansão após ganhar muito dinheiro com uma franquia de chocolates. Carluxo Bolsonaro, arruaceiro digital travestido de vereador no Rio de Janeiro, vive muito bem, obrigado, sabe-se lá como. O tal Renan, o caçula com cara de canastrão de filme mexicano, andou ganhando carro e alguns trocados, como direi?, apresentando empresários amigos ao governo. Faltava, portanto, a empreitada do Dudu Bananinha, que, pelo histórico familiar, em breve será multimilionário, vendendo caneta Bic usada pelo pai. Minha sugestão: Queiroz para contador! Fui.