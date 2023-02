Mercadores da morte: políticos assassinos atacam outra vez

Em 1988, ou seja, vinte e cinco anos atrás, uma matéria na Folha de São Paulo já mostrava o avanço da ocupação desordenada de encostas e morros na região atingida pelos deslizamentos destes dias, acarretando, até o momento, mais de quarenta mortes confirmadas.

Dezessete anos depois, em 2015, o jornal Estado de São Paulo mostrou que o número de moradias irregulares em áreas de risco - justamente nas encostas da Barra do Sahy - havia aumentado em mais de 60% apenas nos quatro anos anteriores. Notem: estamos falando de oito anos atrás.

Bolsonarista foragido: tigrão com jornalista, tchutchuca com a Justiça

Além destes, dezenas de prefeitos das cidades do litoral norte. Pois bem. Sabem o que todos estes senhores, juntos, cada um em sua área e com a própria dose de responsabilidade, neste caso, irresponsabilidade, fizeram para resolver essa situação? Absolutamente nada!

Sabem qual a quantidade de dinheiro público circulou nas mãos destes senhores? Pois é. As centenas de bilhões de reais, senão trilhões, foram usadas para muita coisa - inclusive corrupção -, menos (ou muito pouco) na prevenção de acidentes geológicos envolvendo pessoas.

Bolsonaro, por exemplo, deixou alocado no orçamento de 2023 menos de 3 milhões de reais, para todo o Brasil, enquanto Arthur Lira, presidente da Câmara , foi e é agraciado com bilhões de reais para distribuir aos apaniguados. Enquanto o Estado gastar mais consigo do que com o País, o resultado será sempre o mesmo.