Urgente: Carla Zambelli é a mais nova comunista do Brasil

Pouco a pouco os últimos ratos da nau bolsonarista começam a abandonar o barco a pique, dando sequência tardia ao “pernas pra que te quero” inaugurada pelo próprio fujão-mor, Jair Bolsonaro, o ex-verdugo do Planalto , hoje amasiado com o Mickey na Flórida.

Bem-vinda aos comunas do País

A mais nova baixa no front reaça-golpista é a deputada federal Carla Zambelli, uma espécie de Gleisi Hoffmann da ultra direita. Sim, aquela dublê de pistoleira urbana, que perseguiu um rapaz preto pelas ruas de São Paulo com seu trabuco em riste.

Em tempo, Dona Zambelli: até hoje estou esperando a intimação do Ministério Público Federal (MPF), em resposta a uma patética denúncia contra mim, feita pela animadora de auditório bolsonarista, hoje comunista segundo a horda bolsonática.

Voltando ao assunto principal, Zambelli teria traído o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo , de acordo com matéria assinada por Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Explico.