Faz o L: aloprado, Lula quer inflação maior e descontrole dos gastos

O presidente eleito declarou que é contra o Banco Central independente, uma das maiores conquistas recentes do País. Como não lembrar que este mesmo senhor foi contra o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é mesmo? Vai ver por isso acha que meta de inflação e teto de gastos são bobagens.

Aliás, sobre inflação, disse ser contra a meta de “apenas” 3.7%: “Por que não pode ser mais, 4.5%, por exemplo”? É impressionante, mas até hoje esse sujeito e seu partido não compreendem o peso da carestia para a população mais pobre. Ou melhor, até entendem, mas no fundo querem isso mesmo.

“Não peçam para mim seriedade fiscal. Eu quero que as pessoas que pedem estabilidade fiscal tenham responsabilidade social”. Falou o humanista que acaba de torrar, sem licitação, mais de 200 mil reais em diárias em hotel de luxo em Brasília. E não me venham com justificativas, porque isso é imperdoável.