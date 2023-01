Economia: Lula e Haddad não aprenderam nada nem esqueceram nada

Almas gêmeas do atraso (foto: Ricardo Stuckert) colocação, à frente apenas de Congo, Somália, Venezuela e Bolívia. O insano arcabouço tributário brasileiro acabou sendo, como direi?, reconhecido e premiado internacionalmente. Um estudo produzido pelo Banco Mundial, “Fazendo Negócios” (interrompido para verificação de metodologia), que pretende apontar os melhores e piores ambientes de negócios do mundo, mostrou que, dentre 189 países pesquisados, o Brasil ficou na 184ªcolocação, à frente apenas de Congo, Somália, Venezuela e Bolívia.





Não se trata - e é importante frisar - da carga tributária imposta por essas nações aos contribuintes (pessoas físicas), mas da qualidade e eficácia do sistema, principalmente seu reflexo no empreendedorismo local. Como se nota, Banânia é um dos mais inóspitos e hostis ambientes de negócios do planeta, e o sistema tributário brasileiro parece ter sido construído e aperfeiçoado a fim de inibir, senão coibir, o desenvolvimento do País.









Do outro lado, quase 20 milhões de CNPJs (segundo dados do Mapa de Empresas, do Governo Federal ), distribuídos entre micro, pequenos, médios, grandes e gigantes empresários e grupos econômicos lutam diariamente não apenas para saciar a sede e a fome estatais, mas para conseguir entender e pagar corretamente suas obrigações fiscais. Contadores, advogados e administradores brigam, literalmente, contra o Leão da Receita.





A cada novo governo, quando não a cada início de ano legislativo, fala-se e promete-se a tal Reforma Tributária, leia-se aumento de impostos. Sim, porque reforma que busca aumento de arrecadação, dando em troca simplificações mínimas - e passageiras, pois logo as receitas municipal, estadual e federal darão um jeito de criar novos embaraços - não é reforma porcaria nenhuma. Aliás, reforma política, administrativa e fiscal nem pensar, né?





Com Lula 3.0 não está sendo diferente, e Fernando Haddad , poste em 2018 e ministro da Fazenda em 2023, anunciou um plano, meio sem pé nem cabeça, de recuperação tributária, que jura não se tratar de um novo REFIS, mas tampouco de o início de uma reforma no sistema. Ou seja, é apenas um lero-lero para inglês ver, enquanto os arrecadadores petistas conspiram novas maneiras para meter a mão no bolso do setor privado. Como sempre.





Morte e impostos são duas das certezas da vida, como é certeza o Brasil ser o país do futuro (aquele que nunca chega). No excelente livro O flagelo da Economia de Privilégios, Fernando de Holanda Barbosa nos mostra a cultura dominante das sucessivas crises fiscais, que aprisiona a nação no baixo - ou ausente - crescimento desde, no mínimo, 1947. Com um rombo já contratado de 200 bilhões de reais para 2023, o flagelo continua.