Um patriota faminto: cartão corporativo de Bolsonaro alimentaria milhões

O farofeiro mais caro do mundo (foto: Reprodução/Instagram) Deus, Pátria e Família? Vixe, melhor acrescentar “comida”. Muita comida! Daquelas de tornar o pecado capital (Gula) dieta da Gisele Bundchen. Sim, é difícil acreditar que o Dr. Nowzaradan, da série Quilos Mortais, ainda não tenha recebido a visita do amigão do Queiroz, Jair Bolsonaro, ex-verdugo do Planalto, agora fujão. Como é mesmo:? Vixe, melhor acrescentar “comida”. Muita comida! Daquelas de tornar o pecado capital (Gula) dieta da Gisele Bundchen. Sim, é difícil acreditar que o Dr. Nowzaradan, da série Quilos Mortais, ainda não tenha recebido a visita do amigão do Queiroz, Jair Bolsonaro, ex-verdugo do Planalto, agora fujão.





De 2019 a 2022, o mito glutão fez a farra com a grana dos fiéis . Só com sorvete foram quase 9 mil reais. Da dinheirama torrada - quase 30 milhões de reais!! - chamam atenção lanches rápidos de até 400 reais. Fora o desejo incontrolável por doces: 10 mil reais em uma única confeitaria. O capitão esqueceu rapidinho do pão com leite condensado.





Teve padoca (padaria, para os mais íntimos) faturando 360 mil reais. Haja paõzinho e leite para encher o bucho dos Bolsonaros. Na boa, são cerca de 19 mil reais por dia, bancados pelos babacas que hoje estão dormindo em colchonete e comendo marmita, presos em Brasília, após tentarem um golpe de Estado e depredarem as sedes dos três Poderes.









Percebam, meus caros, portanto, que a farra em Brasília com o dinheiro dos otários não é nem nunca foi exclusividade do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com dinheiro vivo , não. A diferença é que essa gente justifica o golpe que tentam dar, acusando os lulopetistas de fazerem exatamente aquilo que eles mesmos fazem.





Pessoal, em um único restaurante, o devoto da cloroquina gastou 110 mil reais. E tome passeio em praia, de moto, de carro, de jet ski, no Beto Carrero. Hospedagens levaram 14 milhões de reais dos contribuintes. O luxuosíssimo hotel Ferraretto, point dos endinheirados paulistanos, faturou, sozinho, 1.4 milhão de reais em diárias e serviços. Haja omeprazol.





Reparem: este cartão corporativo é da Presidência! É do patriota cristão, homem simples do povo que irá nos salvar dos comunistas. Não é do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada e/ou outros órgãos de Estado, responsáveis pelas despesas anexas, relativas e inerentes ao ex-cargo do maridão da Micheque (e os 90 mil reais do Queiroz, hein?).





Sendo assim, como justificar, em apenas uma visita, numa daquelas motociatas homicidas durante a pandemia, o gasto de 44 mil reais em um posto de gasolina? Que diabo de moto é essa, afinal? Ou teria sido várias motos, hein, Sr. Messias? Porque se foi, vai ter problema. Ou não? Agora tá liberado encher o tanque de sei lá quantos baderneiros?





Pessoal, estamos falando de quase 30 milhões de reais - repito: mais de 18 mil reais por dia! - que Jair Bolsonaro torrou, impôs sigilo de 100 anos, claro, e agora ficamos sabendo. Se os bolsominions vão gostar, ou não, se irão defender, ou não, se dirão, “e o Lula?”, ou não, pouco me importa. Minha grana foi roubada e não será devolvida. E a sua também.