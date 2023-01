Fala de Haddad une realidade de Bolsonaro à tradicional má fé petista

Ex-poste de 2018, atual ministro da Fazenda (foto: Divulgação/PT) Sim, é verdade. Eu tenho muita antipatia e má vontade com Lula, PT e tudo o que cheira corrupção, incompetência e mofo. “Nossa, Ricardo, por isso você batia tanto em Jair Bolsonaro”? Também, hehe. No caso do verdugo do Planalto os motivos são mais amplos: preconceito, racismo, homofobia, autoritarismo, negacionismo…





Ao defender o governo que inicia e a si mesmo, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, relativizou a má reação dos “mercados” (bolsa, juros, câmbio etc.) desde a eleição do chefão petista , mas principalmente nos últimos dias quando as falas, e agora atos oficiais, prenunciam o possível desastre que está por vir.









Sim, é verdade. O patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo , fez tudo isso mesmo. Porém, são Haddad e seu chefe, Lula da Silva, que formaram um governo com 37 ministérios, que anunciam que são contra as privatizações e que dizem que "teto de gastos é estupidez”.





i) frustração de quem acreditou na promessa de um governo mais ao centro, e ii) da certeza de que responsabilidade fiscal não será o lema dessa nova velha gestão. Os “mercados”, como bem apontou “Andrade”, já precificaram com a Selic em 13.75% o estrago de Paulo Guedes e Bolsonaro. Os movimentos recentes decorrem de





Jogar no colo do capitão-fujão o temor do mercado financeiro trata-se da costumeira má fé lulopetista em ação. Nunca são culpados de nada, são sempre traídos pelos outros e os problemas do País são causados por “eles”, já que “nós” (eles, os puros e bondosos petistas) vieram para nos salvar dos malvados capitalistas.





A verdade é que Lula mostra que, ao menos por enquanto, não aprendeu nada nem esqueceu nada. Ao contrário. Está dobrando as apostas contra aqueles que gritaram “chega” em 2018 e que em outubro, ainda que diante de um monumental descalabro chamado Jair Bolsonaro, se recusaram a votar na cleptocracia lulopetista