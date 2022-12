"Dei o melhor de mim", diz Bolsonaro em live. Tem razão. Lula é o resultado

Falou muito, não fez nada, e já vai tarde (foto: Reprodução/Youtube) No festival - para não variar!! - de mentiras e obviedades infanto-senis que proferiu em seu último freak show, que chama de “live”, como presidente da República (já vai tarde, aliás), Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, responsável direto por parte das 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil , declarou: "não existe nada perfeito, tudo pode ser melhorado”. Errado, meu senhor! Você é a prova de que nem tudo.





Mentiroso e reducionista como de costume, atacou a imprensa, como sempre, por adjetivar de “bolsonaristas” os criminosos presos pelo atentado terrorista frustrado em Brasília . Segundo o gênio, ninguém chamou os psolistas de “assassinos” por causa da facada que levou do tal Adélio Bispo, filiado ao PSOL. Na boa, não sei se ele é burro de verdade ou apenas mau caráter. Talvez os dois, né?









Sabem o que ele disse também? "Sempre lutamos por democracia e por respeito às leis e à Constituição”. Sim, eu juro! Ele mandou essa. Na lata! O cara que pregou o fechamento do Congresso e do Supremo desde o segundo ou terceiro mês de mandato; que disse, diante de milhares de pessoas, “ não vou mais cumprir decisões do STF ”, e que até a undécima hora investiu contra a realização das eleições, tornou-se democrata.





amigão do Queiroz (e os 90 mil reais em micheques, hein?) disse que “hoje o Brasil tem medo de mandar um zap para os amigos”. O quê? Onde? Quem? Eu não tenho. Mas se tem gente conspirando contra o Estado de Direito, planejando explodir bombas ou, sei lá, vendendo armas e drogas em redes sociais, ou seja, praticando crimes, talvez tenham medo mesmo. O problema é que os amiguinhos do presida fazem isso, né?





Incorrigível, o devoto da cloroquina voltou a mentir sobre a pandemia. Disse que era proibido falar sobre coronavírus e que médicos foram punidos por exercerem a profissão. Sobre economia, pelo que falou, estamos no paraíso e não no país com a maior taxa real de juros do planeta , com uma das maiores inflações de alimentos e com um desgoverno que nem passaporte consegue emitir para sua população.





O que chega não promete ser melhor (foto: EVARISTO SA / AFP) Apresentou dados sem quaisquer provas ou fatos correlatos. Por exemplo, disse que a violência diminuiu por causa do aumento de armas em circulação. Baseado em quê? Disse que a diminuição de impostos causou aumento da arrecadação (como se não fosse a inflação a responsável, já que a carga tributária brasileira é majoritariamente sobre o preço dos produtos e o consumo). Fala qualquer merda e pronto , este sujeito.





É tão cara de pau que já está culpando o governo eleito pelo aumento dos combustíveis, como se a diminuição de impostos que propôs e fez aprovar não valesse apenas até 31 de dezembro deste ano. Aliás, segundo ele, o orçamento (qual, criatura?!?) prevê a continuidade do benefício. Sério? De onde sairão os 53 bilhões de reais necessários? E disse, com orgulho: “o Brasil voltou a ser a décima economia do mundo”.





Bem, alguém tem de lembrar ao patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo , que em 2019, quando iniciou seu desgoverno, o Brasil era a oitava economia global. E que perdeu este posto em 2020, passando para o décimo-terceiro lugar. Ou seja, graças à sua desastrosa gestão, perdemos duas posições no ranking. Está comemorando o que, então?





Olha, ouvir 20 minutos de Jair Bolsonaro, no penúltimo dia do ano, foi dose para leão, eu confesso. Mas são “ossos do ofício”, né? Mentira. Eu faço com gosto, pois adoro descer o sarrafo neste idiota. E para minha sorte, a partir de 1 de janeiro, minha diversão só irá aumentar, hehe. O chefão do mensalão e do petrolão tem tudo para “me encher a cachola” de pautas nada abonadoras, haja vista as declarações iniciais e os 37 ministérios.





Para encerrar, o “mito” falou sobre Pelé e a mãe, que ainda está viva: “ninguém merece a dor de perder um filho”. Bem, eu acredito nisso, mas Bolsonaro? Afinal, ele mesmo disse: “prefiro um filho morto em acidente de carro a vê-lo beijando um bigodudo”. Sinceramente, desconheço alguém mais incompatível com a dignidade humana que este sujeito. Espero, do fundo do coração, que vá (para o quinto dos infernos) e não retorne.





Jamais tivemos um presidente tão ruim e um desgoverno tão nocivo, em termos gerais, como este que se vai. Nem a presidente que estocava vento e saudava mandioca, com seu triênio recessivo recorde, foi tão danosa para o País. Bolsonaro foi o primeiro ocupante do Planalto a não conseguir a reeleição após a redemocratização. Ele é tão ruim, mas tão ruim, que conseguiu ressuscitar um morto-vivo condenado e torná-lo presidente. Esse é o saldo de sua medícore existência política.