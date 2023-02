Nikolas não é deputado; é um reacionário infantil com 1,5 milhão de votos

Um babaca com 1.5 milhão de votos (foto: Redes Sociais / Reprodução) Não sei quem disse, mas acertou em cheio: “todo povo tem o governo que merece”. Querer um parlamento melhor que seus parlamentares é querer extrair néctar de fruta podre. Quem elege Tiririca não pode exigir Shakespeare, se é que me entendem.





O bolsonarismo, cada vez mais, se dissocia de Jair Bolsonaro, ex-verdugo do Planalto e agora fujão na Flórida . A horda de brucutus, muitos deles fascistóides, que saiu do armário para apoiar o amigão do Queiroz, recebeu a alcunha indevidamente.





Bolsonaro é uma pessoa - péssima, por sinal. Essa gente que o apoia e que se elegeu pregando as mesmas merdas não o representa, apenas cerra as fileiras do submundo ao seu lado. Com ou sem Bolsonaro, esse bando já existia, e existirá.





REACIONÁRIOS





Uma parte considerável dos parlamentos do Brasil (câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional - além de prefeitos e governadores) foi eleita, é verdade, associando sua imagem à do maníaco do tratamento precoce.





Porém - principalmente após a fuga acovardada -, esses reacionários (golpistas ou não) têm vida e agenda próprias. Muitos deles, inclusive, têm inteligência, iniciativa e visão política muito superiores ao “mito”, ainda que isso não seja muito difícil.





Tarcísio de Freitas, por exemplo, governador eleito de São Paulo, já mostrou que tem - e cada vez mais terá - vida própria, dissociada da agenda energúmena do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias , compradas com panetones e dinheiro vivo.





NIKOLAS FERREIRA





Outros, como Damares e os bolso-filhos, com exceção do senador Flávio (muito melhor, ou menos pior, que o restante da família), seguirão coadjuvantes e mamulengos do Jair, e aí sim merecem o selo “bolsonarismo”. Os demais, como disse, não. São apenas o que são.









Sim, Nikolas pode tocar sua medíocre existência de forma independente. Até porque, convenhamos, na atual situação, tem muito mais futuro que o maridão da Micheque ( e os 90K do Queiroz? ). Inclusive, jovem que é, pode criar a própria seita. Fanáticos não faltarão.





SEITA BOVINA





Há uma parcela da sociedade brasileira digna das cavernas e de Nikolas. Ou de Bolsonaro. Ou de Damares. Assim como há parcelas dignas de tudo o que presta e o que não presta nesse mundo. Lula da Silva, o ex-meliante de São Bernardo, não é presidente, afinal?





No caso do deputado mineiro, isso resta evidente. É um animador (de primeira) de auditório (de quinta). Ele grita: “olha o fogo!” e seu “gado” sai correndo sem olhar para trás. O cara não sabe nem entende nada, apenas cria e divulga suas merdas “apaixonantes”.





Nikolas se elegeu ofendendo homossexuais e transsexuais; jurando ser honesto e patriota; combatendo o comunismo (taqueopariu!! Qual?); guerreando contra falsos valores e ideias inexistentes no mundo real, mas ameaçadoras no mundo bolsonarista.





CONTEÚDO ZERO





Desafiem este rapaz a apresentar algo útil que tenha feito em sua curta e resumidíssima carreira política. Peçam-no para que disserte sobre administração pública, economia, sociologia, enfim, qualquer área em que possa verdadeiramente contribuir com o País.





Nada. Ele não tem nada! Apenas discursos reacionários enlatados; retórica vazia e demagógica; ideologia extraída do mais puro lixo intelectual da internet. É um excepcional comunicador digital, sem conteúdo, com muita má fé e maus hábitos embarcados.





O mais novo alvo de seu esgoto moral e intelectual é uma moça obesa. Alguém tem de avisar para esse “perfeito exemplar humano”, atualmente exercendo cargo público muitíssimo bem-remunerado, que gordos fazem parte dos brasileiros que o sustentam.





CHUPETINHA





Assim como os transsexuais, que gostaria de expurgar dos banheiros públicos. E os “comunistas”, que também custeiam as mordomias do deputado. Que mundo perfeito seria o seu, hein, Nikolas? Sem pretos, sem judeus, sem gordos, sem trans, sem petistas?





Um mundo habitado apenas por heterossexuais brancos, bonitos, religiosos (a sua religião, claro), reacionários? Um mundo em que, mesmo crescidos, exemplares perfeitos como você, mas bebezões eternos, não abandonassem jamais suas chupetas? É isso?





Nikolas representa o pior da sociedade brasileira. Seus eleitores, em boa medida, são como ele. Outros, não. Apenas embarcaram na “onda da estupidez” que varreu o Brasil. Espero que perca relevância o quanto antes, já que não perderá o cargo. Como eu disse, todo povo tem o governo que merece. Parte do povo merece o Nikolas.