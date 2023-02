Para Lula: chega de falar 'zerda', sr. presidente, e vá se olhar no espelho

Este Lula é muito pior que os de 2002 e 2006 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DAPRESS) Em entrevista ao porta-voz do PT do UOL, digo colunista Kennedy Alencar, Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), atualmente o presidente do Brasil, voltou a proferir suas barbaridades impunes - no mínimo perdoadas por boa parte da imprensa adesista -, desta vez sobre o caso Americanas.





De cara, eu pergunto: o que entende este senhor sobre o mercado de capitais? Aliás, o que de fato entende (sobre qualquer coisa) e que vale a pena ser ouvido e levado a sério? Repito o que disse dias atrás: este Lula 3.0 é muito, mas pior que os Lulas de 2002 e 2006 . Aqueles eram ruins, sim, mas este, na boa, é péssimo! É simplesmente horroroso.





Naquela leviandade peculiar, aliada ao mais puro ranço ideológico, o chefão do mensalão acusou - sem provas! - Jorge Paulo Lemann de ter cometido fraude. Para quem vive dizendo ter sido condenado sem provas, é no mínimo incoerente tal afirmação. Eu prefiro chamar de canalhice, o que, deixo claro, acredito ser o caso do petista.









Disse que Lemann “falava em corrupção todo dia” (eu nunca vi), e vociferou que, “além da fraude de 40 bilhões de reais, que parece ter chegado também na AMBEV, estamos diante de um Eike Batista?”. Bem, como mentir é seu esporte predileto, está desobrigado a provar o que disse. Mas terá esquecido quem foi Eike Batista em seu governo? Hein, Lula?





Claro que ironizou o “mercado”, dizendo que “fica nervosinho quando eu falo alguma coisa, mas quando um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia saudável, esse mercado não fala nada”. Fala sim, cara “alma mais honesta deff paíff”. Mas a linguagem é elaborada demais para sua capacidade intelectual e cognitiva, entende?





Lojas Americanas foi reduzido a pó. E sabe por que, Lula? Porque não tem BNDES nem governante corrupto, safado ou amigo para emprestar, ou melhor, dar dinheiro do povo para salvar, como é mesmo?, um “campeão nacional”. Como não é o seu caso, não precisa se ofender com minhas palavras, certo? O valor de mercado - essa é a linguagem!! - dasfoi reduzido a pó. E sabe por que, Lula? Porque não tem BNDES nem governante corrupto, safado ou amigo para emprestar, ou melhor, dar dinheiro do povo para salvar, como é mesmo?, um “campeão nacional”. Como não é o seu caso, não precisa se ofender com minhas palavras, certo?





Aliás, o “pai dos pobres”, homem do povo que chora pela fome no Brasil enquanto torra mais de 6 mil reais por dia , para morar em um hotel de luxo com sua esposa e duas cadelinhas, não sabe a diferença entre 40 bilhões de dólares e de reais. Sabem por quê? Porque não faz a menor diferença para ele, já que a grana é SEMPRE dos outros.





Quatro parágrafos atrás, eu disse que “mentir é seu esporte predileto”. Pois bem. Sabem o que o ex-quadrilheiro do petrolão (segundo o MPF) respondeu ao companheiro Kennedy ao ser perguntado sobre reeleição, que prometera reiteradamente durante a campanha não tentar? “Se eu estiver bem de saúde…”. Pinóquio não é nada perto deste sujeito. Credo.





Em tempo: Não! Absolutamente não defendo nem acuso Jorge Paulo Lemann de nada. Sabem por quê? Porque não sou capaz, ainda - e ninguém é -, de formar opinião definitiva e fazer juízo de valor a respeito. Só acho que, independentemente de qualquer coisa, os 3 bilionários têm a obrigação moral de cobrir o rombo das Americanas.