Lula é uma infâmia, um escárnio ambulante; e a vítima somos todos nós

Sem teto, tadinho (foto: EVARISTO SÁ / AFP) É impressionante: de onde a gente menos espera é que não sai nada mesmo. E Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) está aí para provar e comprovar.





Em mais um de seus pavorosos discursos demagógicos e populistas, a “alma mais honesta deff paíff” pediu às pessoas carentes que o ajudassem a reivindicar - acreditem!! - um teto para morar, coitado.





Juro, não é fake news nem exagero meu. Basta um “Google” para assistir à infâmia, ao escárnio, ao deboche. Um sujeito que tem, ou tinha até outro dia, sítio nas montanhas, tríplex na praia, casa própria e outros imóveis, dizer que é um “sem casa, sem palácio”.





Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, o Amigos, segundo a, de Belo Horizonte, o déficit habitacional no Brasil chega a quase 6 milhões de moradias. De acordo com o Ipea, há quase 300 mil pessoas morando nas ruas por todo o país. Estes, sim, precisam de ajuda.









Na semana passada, em passeio pela América Latina, Lula já havia falado suas besteiras sobre a Argentina, que, segundo ele, estaria muito bem, obrigado, mesmo com uma inflação de quase 100% ao ano . É um gênio este senhor!





E falou também que a meta de inflação no Brasil, de 3.5%, era muito baixa, que a inflação poderia ser maior, por volta de 5%, como se isso não atingisse sobremaneira e com muito mais força e vigor os mais pobres do País.





Também estes dias, o chefão do mensalão disse que “empresário não ganha dinheiro no Brasil, mas sim os funcionários que trabalham para eles”. E ontem, sobre a guerra na Ucrânia, “quando um não quer, dois não brigam”, como se os ucranianos tivessem outra alternativa senão lutar por suas vidas.





Olha, sinceramente, esse Lula de hoje é muito pior que os Lulas de 2002 e de 2006. Aqueles eram ruins, sim, é verdade. Mas esse é horroroso! É pavoroso! E se mostra ainda mais cínico, ignorante e, por que não?, perverso. Só tem um mês de novo governo e parece que já se foram outros 4 anos - embora e perdidos.