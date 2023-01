FEBEAPÁ: Lula sai da casinha, e assusta e envergonha o Brasil outra vez

Dois lados da mesma moeda falsa (foto: Reuters) O Festival de Besteira que Assola o País. Eram os idos de 1966 e Banânia se encontrava em seu labirinto de horrores, tal qual nos mantemos até hoje, desde pelo menos 1.500 (antes, não temos registro). Eu ainda não havia nascido quando Sérgio Porto, ou Stanislaw Ponte Preta, como queiram, cunhou o termo FEBEAPÁ, que inspirou o título do livro. Eram os idos de 1966 e Banânia se encontrava em seu labirinto de horrores, tal qual nos mantemos até hoje, desde pelo menos 1.500 (antes, não temos registro).





Quem gosta de enxergar a vida de forma otimista poderá alegar: “o Brasil é indestrutível, afinal, já passamos por golpes, ditaduras, suicídios, impeachments, hiperinflação, moratória e, recentemente, nesta sequência, por Lula, Lula, Dilma e Bolsonaro, e ainda estamos aqui, bem ou mal, vivos e respirando (ainda que os maus odores) Lula 3.0.





Pois bem. O presidente eleito se encontra em seu primeiro rolê internacional após a posse . Começou pela Argentina, que atravessa outra de suas piores crises da história. Sim, a crise atual, assim como as passadas e as futuras, são sempre “a pior crise da história”. Pobres hermanos. Deram mais errado do que nós como nação.









O ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) conseguiu, pasmem!!, elogiar a economia argentina (com 94% de inflação anual), relativizar os calotes bilionários que Venezuela e Cuba deram no Brasil, prometer emprestar mais dinheiro para essa turma e, por fim, defender o “direito” às ditaduras cubanas e venezuelanas.





O líder do mensalão falou em “autodeterminação dos povos”, para justificar as tiranias amigas de esquerda, e condenou os embargos econômicos americanos. Fico pensando, cá com meus botões: que diabo de autodeterminação é essa, que produz violência e morte contra o próprio povo? Os autodeterminados, no caso, são os ditadores, é isso?