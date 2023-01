Bolsonaro por um fio: vai ter gente com vergonha de ter defendido o mito

Mito de araque: situação de Bolsonaro é cada vez pior (foto: Divulgação) O excelente Rodrigo Rangel, do site Metrópoles, publicou uma matéria avassaladora que, se totalmente correta, mais à frente, não só levará Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , para a cadeia, como destruirá de vez sua patética imagem de “mito”, e fará muito “patriotário” morrer de vergonha por ter se ajoelhado perante um ladrão.





Trata-se de uma espécie de “Caixa 2” com dinheiro público (claro). Saques vultosos e constantes com o cartão corporativo da Presidência, movimentações suspeitas em caixas eletrônicos de quartéis, pagamento de cartão de crédito de uma amiga íntima da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e muito mais.









O elo é o tenente-coronel do Exército, Mauro Cesar Barbosa Cid, o “coronel Cid”, que teve o aparelho de celular apreendido por ordem de Alexandre de Moraes, há alguns meses, provocando um dos ataques de ira do ex-presidente contra o ministro. O conteúdo extraído do aparelho, de acordo com a reportagem, é explosivo.





Constam, de acordo com o Metrópoles:





- TRANSAÇÕES FINANCEIRAS DO MILITAR DO EXÉRCITO QUE ATUAVA COMO AJUDANTE DE ORDENS DO EX-PRESIDENTE.





- PAGAMENTO DE CONTAS DO CLÃ PRESIDENCIAL, EM DINHEIRO VIVO, AO MESMO TEMPO EM QUE SE OPERAVA UMA ESPÉCIE DE “CAIXA PARALELO” NO PLANALTO, QUE INCLUÍA RECURSOS SACADOS DE CARTÕES CORPORATIVOS.





- PAGAMENTOS FEITOS EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADA DENTRO DO PALÁCIO, INCLUSIVE A FATURA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO USADO PELA EX-PRIMEIRA-DAMA MICHELLE BOLSONARO, MAS EMITIDO EM NOME DE UMA AMIGA.





- ÁUDIOS COM A VOZ DE BOLSONARO QUE INDICAM QUE O PRESIDENTE CONTROLAVA E TINHA CIÊNCIA DE TUDO.





A íntegra da matéria encontra-se neste link e pode ser acessada gratuitamente, sem a necessidade de pagamento ou cadastramento no site. A reportagem do Metrópoles tentou contato com o presidente e não obteve resposta. A amiga da primeira-dama não quis dar entrevista, dizendo ser um “assunto pessoal”.





Se tudo for confirmado adiante, Jair Bolsonaro estará muito mais encrencado do que já está, por supostos crimes contra o Estado de Direito. A chance, inclusive, de cadeia aumentaria sobremaneira, ainda que a Justiça brasileira seja célebre em tardar e falhar. É bom lembrar, aliás, que a inelegibilidade é quase certa.





Torço muito para que Rangel e o Metrópoles estejam 100% certos. Se isso ocorrer, terei enorme prazer em olhar nos olhos de cada conhecido - amigo ou ex-amigo - e perguntar: e o mito, hein? Quero ver quantos terão a hombridade de reconhecer o papel ridículo a que se prestaram, e quantos terão a humildade de se desculpar.