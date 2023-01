CMBH: até quando o vereador Leo Burguês seguirá constrangendo a Casa

Outra vez, vereador? (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, dentro do baixíssimo padrão político brasileiro, vem nos brindando com boas novas, e isso merece ser reconhecido e valorizado, principalmente por mim, que sou tão ácido - e ranzinza! - com políticos e governantes. São tão raras as boas notícias vindas da política, infelizmente, que fico verdadeiramente feliz quando leio ou escuto alguma. Nos últimos anos, a, dentro do baixíssimo padrão político brasileiro, vem nos brindando com boas novas, e isso merece ser reconhecido e valorizado, principalmente por mim, que sou tão ácido - e ranzinza! - com políticos e governantes.





A qualificação dos parlamentares nas duas últimas legislaturas é visível, e isso já seria motivo para comemoração. Mas a higidez com os gastos da Casa (tem havido devolução de parte do dinheiro do orçamento), as ótimas Presidências (Nely Aquino e Henrique Braga), a otimização e regulação (constitucionalidade) dos projetos, que aumentaram em muito a produtividade, complementam o quadro positivo.





NEM TUDO SÃO FLORES





É verdade: houve vereador cassado por rachadinhas; certa conivência, e por que não dizer?, compadrio com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kali l, por parte de diversos membros da Casa; projetos horrorosos aprovados como a aberração do Plano Diretor, fetiche da ex-secretária Maria Caldas e do próprio Kalil (que será investigado a partir de fevereiro em uma CPI); e outros deslizes.









LEO BURGUÊS





Este senhor já é velho e contumaz frequentador das páginas, digamos policiais, da capital mineira. De cabeça, posso recordar os episódios envolvendo a agressão a dois travestis em 2007; o "escândalo” das coxinhas, pelo qual foi condenado em 2021 pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE); a insinuação, por um vereador, de uso de cocaína nas instalações da Câmara, dentre outros que demandariam mais tempo do que já lhes tomei.





A última deste senhor chegou ontem, sexta-feira (27/01), com o pedido de indiciamento por suspeita de crimes de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa feito pela Polícia Civil. Hoje (sábado, 28), tomamos conhecimento de que a Prefeitura de Belo Horizonte exonerou, ontem, dois servidores ligados ao vereador por suspeita de “rachadinhas”.





ATÉ QUANDO?





De acordo com as investigações do Ministério Público, esses servidores devolviam a Burguês parte dos salários. O MP-MG identificou o pagamento de despesas do gabinete, de caixa de campanha e de contas pessoais do vereador, além de movimentações bancárias com saques em espécie incompatíveis com os salários e gastos destes funcionários, sempre em favor de Leo Burguês.





Há um velho ditado popular que diz: “a cada enxadada uma minhoca”. É impressionante como este senhor insiste em ter o nome ligado a “malfeitos”, como impressionante é a inação de seus colegas que permitem que manche o bom trabalho por eles realizado. Onde estão Pedro Patrus, Bruno Miranda, Fernanda Altoé, Juliano Lopes e outros ótimos vereadores sempre tão atentos e vigilantes? Até quando Leo Burguês seguirá constrangendo a Câmara e a cidade?