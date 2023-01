Michel Temer perde a paciência e manda a real sobre Lula: 7x1 pro Vampirão

O Sapo e o Vampiro (foto: Reprodução/TV Globo/Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O velho Lula e suas velhas práticas realmente estão de volta. Haja saco, viu? Depois de inaugurar o odiento “nós x eles”, ampliado e amplificado ao extremo pelo bolsonarismo bocó , contrariando as promessas de unificação e pacificação do País, o chefão petista insiste em não descer do palanque e continua alimentando o clima de ódio e confronto que tomou conta do Brasil.





Depois de chamar, com toda razão, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, de golpista e genocida, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), na costumeira mistificação esquerdopata , teceu elogios à economia argentina (94% de inflação anual), defendeu o direito autodeterminação dos venezuelanos e cubanos (sob ditaduras) e criticou os Estados Unidos.





Não satisfeito, claro, foi além, e atacou ferozmente o ex-presidente Michel Temer , chamando-o de golpista e mentindo descaradamente sobre o governo do “Vampirão”. Segundo Lula, Temer destruiu, em dois anos, tudo o que ele e o PT fizeram em quatorze. Ah! No mesmo discurso, o líder do mensalão tentou enquadrar o presidente do Uruguai, Luis Lacalle, e se deu muito mal.









Ao tomar conhecimento das agressões do ex-meliante de São Bernardo , Michel Temer, sempre calmo e muito educado, mandou ver no Twitter, de forma irônica, claro: “eu destruí uma inflação de dois dígitos, para 2.75%; um desemprego de 13%, para 8%; uma Bolsa de valores em 45 mil pontos, para 85 mil pontos; uma taxa de juros de 14.25%, para 6.5%; um PIB negativo de 5%, para um positivo de 1.8%”. Tomou, papudo?





Para piorar, o amigão dos Batista, da JBS (“tem de manter isso aí, viu?”), hoje acordou de mau humor, e entrevistado pela sempre excelente Dora Kramer, deu mais uma carraspana no todo-poderoso do petrolão: “eu fui secretário de segurança pública de São Paulo e sei lidar com bandido”. Ulalá! Goool da Alemanha, ou melhor, de Temer. Ademg informa: Vampirão 7x1 Sapo Barbudo.