Volta ao Brasil: afinal, Bolsonaro tem medo do quê?

Você tem medo do quê? (foto: EVARISTO SA/AFP) Se tem uma coisa que não me pega com facilidade são as tais teorias da conspiração . Na boa, tem de ser muito, mas muito forte, embasada, coerente e objetiva para eu acreditar, e ainda assim com um pé atrás. Se não… nem pensar.





Bolsonáticos acreditavam que o “mito” se mandara do Brasil porque algo iria acontecer (Lula seria impedido de assumir ou alguma coisa assim), e o Bolsodeus voltaria triunfante, nas asas de um anjo, para redimir o País “ em 72 horas ”. Ai, ai.





Outros juravam, de pés juntos, que, no primeiro minuto após às seis da matina do dia primeiro de janeiro, a PF bateria na porta do ex-presidente e, por ordem demoníaca do Xandão , levaria Bolsonaro preso - por isso, deu no pé para os EUA.





Pessoalmente, nunca achei nem uma coisa nem outra, muito antes pelo contrário. Para mim, o amigão do Queiroz é isso mesmo: um arruaceiro, inconsequente, irresponsável, inapto (e inepto), enfim… um desclassificado e descompromissado.

BOLSONARO PRESO AMANHÃ





Diversos jornalistas e analistas políticos que acompanho e respeito, há tempos vêm, muito mais do que especulando, praticamente afirmando que o patriarca do clã das rachadinhas poderia - ou poderá - sim ser preso. Mas nunca os levei a sério.





Eu sempre pensava, cá com meus botões: por que diabos ele seria preso? Por causa da cloroquina, do golpismo, das rachadinhas? Pô, o maior ladrão vivo deste País foi solto, teve as penas anuladas e hoje é o manda-chuva de tudo e de todos.





O Brasil segue como o paraíso mundial da criminalidade e referência universal da impunidade. Continuamos prendendo apenas pretos, pobres e putas . Acreditar que Bolsonaro seria - ou será - preso por ser Bolsonaro é muito para minha imaginação.









E mais: após Dudu Bananinha dizer que o papis “talvez nunca volte”, e a notícia de que Bolsonaro pediu visto de permanência de 6 meses nos Estados Unidos, sinceramente, os instintos mais primitivos tomaram conta da minha (pouca) razão.





A teoria da conspiração do momento diz: há crimes muito sérios, fartamente comprovados, praticados por Bolso Pai e Bolso Filho, leia-se Jair e Carlos Bolsonaro , que os levarão diretamente à Papuda tão logo pisem no Brasil.





Segundo “os pessoal”, Xandão tem pronto o mandado de prisão preventiva e nem o maior dos bolsominions conseguirá reclamar, tão feia é a coisa. Como eu disse lá arriba, não acredito em bruxas, pero que las hay, las hay. Bolsonaro preso amanhã