SAF do Galo: tomem cuidado com factoides e provocações de antiatleticanos

SAF: passagem de ida para o futuro (foto: Reprodução/Redes Sociais) Não sei se por falta de assunto ou pura má fé, mas é impressionante o festival de bobagens que anda circulando nas redes sociais, nos últimos dias, sobre a provável e futura SAF do Clube Atlético Mineiro.





Olhem aqui: não tenho a menor ideia, e, imagino, ninguém além de Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Bruno Muzzi, José Murilo Procópio e Sergio Coelho tem sobre o nome do investidor que está próximo de acertar com o Galo.





Agora, caso seja mesmo o americano Peter Grieve, nome mais especulado nos últimos dias, na boa, alguém pode imaginar que a escolha será ruim, ou danosa para o Atlético? Alguém, em sã consciência, acha que o colegiado, formado pelos 4 R's mais Muzzi, Murilo e Coelho, é incompetente ou irresponsável?









Estes senhores estão sendo assessorados por um banco internacionalmente renomado (BTG), por uma das maiores e melhores empresas de consultoria do mundo (EY) e por um escritório de advocacia (Azevedo Sette) conhecido e reconhecido pela excelência em projetos multimilionários de fusões e aquisições.





Além disso, estamos falando de um processo tocado com total transparência entre Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, haja vista todas as reuniões ocorridas e o próprio “hotsite” (aberto ao público), que acaba de ser lançado e que será alimentado a cada novo passo , à disposição dos conselheiros, torcedores, imprensa e demais interessados.





“Ah, Ricardo, mas o cara é isso e aquilo, teve clube no Zimbábue etc”. Repito: não tenho a menor ideia se será mesmo o dito cujo, mas se for e aceitar, em comum acordo, claro, os termos do Atlético, formalizados pelo time que descrevi acima, o que o histórico no mercado financeiro e em clubes de futebol deste senhor vai influenciar no futuro do Galo?





Atenção, mais uma vez: a SAF atleticana terá, conforme já dito e repetido por todos os responsáveis, a participação direta do clube, do Conselho e dos 4 R's, além de, no mínimo, co-gestão no futebol profissional. Mais ainda: um acordo de acionistas está em andamento, protegendo e dando todas as garantias que precisamos, e se tem uma coisa que este pessoal que nos representa entende, é disso.





Portanto, segue um conselho de amigo atleticano: relaxem! O Atlético está nas melhores mãos e canetas possíveis. E nossa SAF, se e quando vier, será, com absoluta certeza, a mais vantajosa possível. O que é melhor: vantajosa para o clube e a torcida, e não para os dirigentes como costumava ser no Galo até não muito tempo atrás.





Feliz ano novo a todos! Que 2023 nos traga, além da Arena MRV e da SAF, muitas alegrias também dentro de campo.