Carlos Bolsonaro, por burrice e/ou má fé, deturpa um texto meu

Carlos Bolsonaro (foto: Alan Santos)

IRONIA

DESONESTIDADE

REALIDADE

Quando se trata da família das rachadinhas, mansões e panetones, fica difícil saber se o que vem de lá é fruto de burrice ou má fé; ou ambos. Não é a primeira vez nem será a última que o clã mais mentiroso da história brasileira manipula um texto ou informação.Por exemplo: assim que a comitiva inútil de convivas que foi à Rússia torrar nosso dinheiro e prestar apoio e solidariedade ao proto ditador Vladimir Putin deixou o país, por coincidência, é claro, o tirano assassino anunciou o recuo de suas tropas.As hostes bolsonaristas logo anunciaram que o ‘mito’ fora o responsável, e o próprio repetiu o besteirol no dia seguinte. O que parecia piada - e é! - para muitos, infelizmente se tornou verdade. Uma pesquisa apontou que 22% das pessoas acreditaram na mentira.Dois dias depois escrevi uma sátira a respeito . Putin, após o recuo tático, voltou com peso dobrado às fronteiras ucranianas, e fiz uma chamada exatamente igual, mas oposta à das mentiras bolsonaristas, e disse que, em caso de guerra, Bolsonaro seria o culpado.O texto viralizou e está sendo atacado até hoje pela horda que não lê - e se lê, não distingue ponto de vírgula -, mas apenas zurra e escoiceia. Até aí, nada demais; nada de anormal. Estou acostumado, desde os tempos dos chiliques da cleptocracia lulopetista.Porém, o que chama a atenção é o mau uso do artigo - por burrice ou desonestidade; ou ambos! - não pela gadolândia em geral. A maioria das pessoas só lê as manchetes mesmo. Mas por pessoas que, ao menos em tese, deveriam ser intelectualmente honestas.A tática é antiga e funciona muito bem. Os malfeitores recortam a manchete e o subtítulo, e escondem o corpo da coluna. Mesmo sabendo que o conteúdo é oposto ao que querem fazer crer, utilizam da falcatrua desavergonhadamente. Ah! Que fique claro: é do jogo!O que Carlucho escondeu, eu mostro. Por exemplo: ironizei as rachadinhas, as compras de imóveis milagrosas, os ‘micheques’ e mais alguns escândalos da família que se utiliza de milicianos como operadores e condecora assassinos de aluguel. Em outro artigo , mostrei como Bolsonaro é coerente ao prestar apoio e solidariedade a Putin, já que é favorável à tortura, ao extermínio de povos indígenas e sonhava em se tornar o ditador do Brasil, mas terminou de joelhos, pedindo perdão ao STF.Jair Bolsonaro é um idiota terceiro-mundista que só consegue alguma notoriedade neste Brasil que idolatra corruptos e lavadores de dinheiro, como Lula da Silva. Jamais seria ouvido ou levado em conta por qualquer governante que caminhe sob duas pernas.Porém, se ele e sua horda de mentirosos dizem que foram os responsáveis pela retirada provisória das tropas russas da fronteira com a Ucrânia, é justo que o oposto seja verdadeiro, ou seja, que a culpa pela guerra seja sua também.Agora, faça um recorte aí, Carlucho: Colunista do Estado de Minas e da IstoÉ diz que Flávio Bolsonaro, o senador dos panetones e das mansões, utilizou a Receita Federal em benefício próprio, para se proteger do escândalo das rachadinhas . Topa, bobão?