Com apoio e solidariedade de Bolsonaro, Putin já pode destruir e matar

Bolsonaro, dias atrás, visitou e manifestou 'apoio e solidariedade' a Vladimir Putin, o carrasco assassino que comanda e manda na Rússia (foto: AFP / POOL / Pavel Golovkin) Falar em ‘Parlamento russo’ é como falar em democracia na Nicarágua, de Daniel Ortega, o proto ditador que Lula tanto apoia e defende. Aliás, quando foi mesmo que o meliante de São Bernardo e o PT não apoiaram facínoras?





O líder dos bandidos do mensalão e petrolão, inclusive, sempre manifestou amizade e irmandade com ditadores e terroristas sanguinários mundo afora, como Fidel Castro, Mahmoud Ahmadinejad e Muammar al-Gaddafi.





O amigão do Queiroz, dias atrás, visitou e manifestou ‘apoio e solidariedade’ a Vladimir Putin, o carrasco assassino que comanda e manda na Rússia há mais de 20 anos, num regime semelhante à cortina de ferro da ex-União Soviética.





CONTRAMÃO





América do Norte, Europa e os países desenvolvidos e democráticos do mundo formam um bloco de ‘apoio e solidariedade’ oposto ao do patriarca do clã das rachadinhas e seu novo ídolo russo (antes era Donald Trump, lembram-se?).





Mas Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina, sempre está na contramão da civilização e da civilidade. Falou em autoritarismo, selvageria, violência e desumanidade, lá estará o papis do senador dos panetones, que usa a Receita Federal em benefício próprio.





Sim, Flavinho Wonka foi flagrado, transformando um órgão de Estado em puxadinho da sua loja de chocolates. Os Bolsonaros fazem com o aparelho público brasileiro o que Putin faz com o parlamento russo: ocupam, dominam e tomam de assalto.





Mas voltando à idolatria por tiranos, o maníaco do tratamento precoce também esteve recentemente na Hungria, e não perdeu a oportunidade de chamar o facínora local, Viktor Orbán, de… irmão!! Eita, o ‘mito’ sonha em ser o sapo barbudo custe o que custar.





IDOLATRIA





Putin, conhecido por mandar torturar opositores e envenenar jornalistas estrangeiros, está cada vez mais próximo de iniciar um novo ciclo de destruição e mortes no leste europeu. De novo: quem apoia e é solidário ao maldito? Ele mesmo; o Messias.





E faz todo sentido, afinal, Bolsonaro nunca escondeu que é fã incondicional de torturadores; que admira exércitos genocidas e higienistas; que é umbilicalmente ligado a milicianos e assassinos de aluguel; e que seu sonho é tornar-se o supremo ditador tupiniquim.





Em visita à Rússia, durante um recuo tático de Putin, o maridão da ‘Micheque’ e seus mentirosos espalharam que ele (Bolsonaro) induziu o russo a desistir da invasão. Inacreditavelmente, 22% dos brasileiros, segundo pesquisas, acreditaram nessa estupidez.





Dois dias depois, escrevi um texto sátiro a respeito, invertendo a chamada mentirosa . Eu disse que, em caso de guerra, a culpa seria de Bolsonaro. Pronto! A estrovenga viralizou e foi atacada com fúria pela gadolândia, que não sabe ler; apenas muge e escoiceia.





POR FIM





É óbvio que o psicopata ignorante brasuca não tem poder nem para impedir nem para iniciar guerra nenhuma. Até porque, tentou no Brasil - um golpe de Estado, que resultaria em guerra civil - e terminou de joelhos, pedindo arrego ao STF para não ser preso.





O mundo sofrerá consequências muito ruins em caso de guerra. Nem nos recuperamos da pandemia e lá vem outra espécie de vírus a nos azucrinar. Ao invés de se meter onde não é chamado, e não faz a menor ideia do que ocorre, o Bozo homicida bem que poderia voltar a se ocupar de funcionários fantasmas e rachadinhas. Faria menos mal ao Brasil.