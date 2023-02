Carnaval em BH: é inacreditável, mas, hoje, só irei elogiar; parabéns

O melhor carnaval de rua do Brasil é nosso (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

Quem me conhece, ou me acompanha nestes nem tão longínquos 7 anos de Portal UAI e Estado de Minas Digital - e 3 anos na revista impressa e site da Istoé, além de quase 1 ano na Rádio Itatiaia -, já se acostumou com esse meu jeito meio bronco de ser, sempre reclamão, atirando a esmo contra (quase) tudo e contra (quase) todos.