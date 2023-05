'Toc toc toc': internet lembra vídeo de Joice em operação contra Bolsonaro

O vídeo de Joice Hasselmann para o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro está sendo usado para comemorar a operação da PF com mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro (foto: Agência Brasil / Reprodução / redes sociais)

Depois que a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quarta-feira (3/5), a internet subiu a expressão ‘toc toc toc’ nos assuntos mais comentados das redes sociais.

A piada foi uma forma de comemorar a operação que investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 no sistema do Ministério da Saúde. O vídeo em que a ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) fala sobre uma “história” no plenário da Câmara está sendo repostado.

Nas imagens, a ex-jornalista pede para os interlocutores imaginarem uma situação. “Seis horas da manhã, ‘toc toc toc’, três batidinhas na porta, aí quem está do lado de dentro pergunta ‘quem é?’ e a resposta: ‘É a Polícia Federal’”.

Na época, a então deputada se referia à prisão do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, pela Polícia Federal, em junho de 2022, por suspeita de corrupção e lobby de pastores evangélicos na pasta. Agora, o meme voltou com tudo. Veja algumas reações da rede:

TOC TOC TOC



TRÊS BATIDINHAS NA PORTA pic.twitter.com/nxphfWeP00 %u2014 jairme %uD83C%uDF3D (@jairmearrependi) May 3, 2023

TOC TOC TOC três batidinhas na porta do Mauro Cid e do outro lado é a Polícia Federal pic.twitter.com/l6WUSNTDxa %u2014 William De Lucca (@delucca) May 3, 2023

Na Operação Venire, deflagrada hoje, foram presos o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid , e dois seguranças , que tinham cargo de assessores especiais. O celular de Jair Bolsonaro foi recolhido pela PF.