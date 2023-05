Lula após busca e apreensão na casa de Bolsonaro: 'Boa quarta-feira!'

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (3/5) cumpre 16 mandados de busca e apreensão. O principal mandado é na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde seu celular foi recolhido Ironicamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu nas redes sociais para desejar uma “boa quarta-feira”.

"Bom dia e boa quarta-feira!”, escreveu o chefe do Executivo no Twitter, enquanto a PF cumpre os mandados de busca e apreensão e outros 6 de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro.