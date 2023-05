Zé Gotinha vira meme após operação da PF contra Bolsonaro

O Zé Gotinha foi apontado como a "grande mente" por trás da Operação da PF em que Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão (foto: Reprodução / redes sociais)

O mascote Zé Gotinha ganhou o título de “herói nacional” nas redes sociais após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (3/5). A corporação investiga um grupo suspeito de adulterar dados de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

A PF apura se as informações do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua filha, Laura Bolsonaro, de 12 anos, foram alterados. As investigações ainda apontam que os dados foram incluídos com o auxílio de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Segundo informações da GloboNews, o tenente-coronel ainda alterou os dados do seu próprio cartão, o de sua esposa e sua filha.

A investigação foi o suficiente para que os internautas colocassem Zé Gotinha como principal nome “por trás” da operação, rendendo diversos memes. “Ninguém mexe com o Zé Gotinha e fica impune”, brincou um internauta. “Eu te amo, Zé Gotinha”, se declarou outro.

“Zé gotinha foi contratado pela PF?”, questionou um perfil. “A gente achando que quem ia prender o Bozo iria ser o Xandão e no final das contas vai ser o Zé Gotinha. O Brasil é sensacional meus amigos”, diz outro comentário.

Leia: Internet faz memes com operação da PF contra Bolsonaro

Os usuários das redes sociais ainda soltaram a imaginação, escrevendo roteiros em que o mascote participa pessoalmente da operação da PF. “- Mas Zé Gotinha, eu não tenho culpa…- Pro senhor é José Gota”, postou um perfil, em um diálogo imaginário entre Bolsonaro e Zé Gotinha.

“Exijo que o nosso querido Zé Gotinha esteja presente na hora que Bolsonaro for preso pois quero tatuar a foto na testa”, pedia uma postagem. “Quero o agente da PF que vai prender o Bolsonaro vestido de Zé Gotinha”, desejou mais um perfil. “Zé Gotinha batendo ao vivo em Bolsonaro e Cia”, imaginou outro. Veja mais memes:

TOC TOC

quem é?

É o Zé Gotinha querendo saber se VOCÊ tomou a vacina queridopic.twitter.com/2aNAqWHWAv %u2014 TheLegend.of.Karin (@crvg_molequinha) May 3, 2023

Quem diria que quem ia prender o Bolsonaro seria o Zé Gotinha? pic.twitter.com/eaRcvjeqU6 %u2014 Cris (@crisvector) May 3, 2023

PF quer Bolsonaro algemado pelo Zé Gotinha pic.twitter.com/dsgNa19pYI %u2014 Sensacionalista (@sensacionalista) May 3, 2023

O Zé gotinha acordando nessa quarta e descobrindo que será o responsável pela prisão do Bolsonaro

pic.twitter.com/VwNycBif94 %u2014 denise e seus remédios %uEA00 (@theboshe) May 3, 2023

Vc achou que era o Zé Gotinha, mas voilá é o Xandão.

Cortesia @johallack pic.twitter.com/4NFW2OSquN %u2014 Bia AbramoSemComprometimentoCognitivo (@biawabramo) May 3, 2023

ele sempre teve um plano, ze gotinha herói nacional pic.twitter.com/1kdbfLDDjz %u2014 joleana (@arrobajoleana) May 3, 2023

Hoje o Bolsonaro acordou com o Zé Gotinha batendo na porta da casa delepic.twitter.com/irUmgdqyIX %u2014 Willian (@TihWill) May 3, 2023

‘Exibir meu Zé Gotinha’

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL - RJ) entrou na brincadeira e fez uma publicação em seu perfil no Twitter. Ele publicou uma foto em que aparece com um broche do Zé Gotinha vestindo uma camisa do Vasco no peito. “Hoje é dia de andar pela Câmara exibindo meu Zé Gotinha! Viva a Vacina! Fora negacionistas e fraudadores!”, escreveu na legenda.