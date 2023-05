Bolsonaro, 'surpreso', nega adulteração do cartão de vacinação

Na manhã desta quarta-feira (4/5), ele foi alvo de uma O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha adulterado o cartão de vacinação e disse que ficou surpreso com o mandado de busca e apreensão na casa dele Na manhã desta quarta-feira (4/5), ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.





Cartões de vacina adulterados

A Polícia Federal (PF) apura se os dados de cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua filha, Laura Bolsonaro, de 12 anos, foram alterados





Investigações da corporação indicam que os dados falsos foram incluídos nos sistemas do Ministério da Saúde, com o auxílio de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, conforme informado pela PF à GloboNews.

Cid - que foi preso pela PF - também é suspeito de ter alterado os dados do seu próprio cartão, o de sua esposa e sua filha.

Jair Bolsonaro disse que não falsificou cartão de vacina (foto: Reprodução/Redes Sociais)



A suspeita é que ele tenha falsificado com o objetivo de garantir sua entrada nos Estados Unidos, além de familiares e assessores.





Na manhã desta quarta-feira (4/5), a PF apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é alvo de um mandado de busca de apreensão.





A Operação Venire investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19 no sistema do Ministério da Saúde. A mesma operação também prendeu os seguranças e assessores especiais, Max Guilherme e Sergio Cordeiro.