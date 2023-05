Internet faz memes com operação da PF contra Bolsonaro

Alexandre de Moraes e até o Zé Gotinha foram lembrados nos memes sobre a operação de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro (foto: Reprodução / redes sociais)

Pelo menos cinco dos trinta assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quarta-feira (3/5) são sobre a Operação Venire, da Polícia Federal (PF). A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva cumpridos em Brasília e no Rio de Janeiro. A casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos alvos dos policiais federais.

operação aconteceu no bairro do Jardim Botânico , em Brasília. As buscas na casa do ex-presidente duraram mais de três horas. A situação gerou diversos memes nas redes sociais, especialmente entre os opositores de Bolsonaro.

Na tag “Bolsonaro preso amanhã”, os usuários da rede social desejam a prisão do ex-presidente e comemoram terem acordado “com uma notícia dessa”. “Esse é o bom dia que eu gosto”, celebrou um perfil.

Os internautas também especulam o que há nos celular apreendido de Jair Bolsonaro (PL). “Imaginando o conteúdo: nudes do Hélio Negão, produtos roubados, receita de brigadeiro de cloroquina”, comentou uma pessoa. Veja mais:

TV informa que bozó-naro e micheque estavam em casa. Celulares foram apreendidos pela Polícia Federal.

Vem aí a Série: "Se Meu Celular Falasse", e fala.

BOLSONARO PRESO AMANHÃ pic.twitter.com/SPPuSQf6Yi %u2014 Marciano Brito %u2606 %uD83D%uDEA9%u2606%uD83D%uDEA9%u2606%uD83D%uDEA9 (@MarcianoBrito13) May 3, 2023

Quem diria que quem ia prender o Bolsonaro seria o Zé Gotinha? pic.twitter.com/eaRcvjeqU6 %u2014 Cris (@crisvector) May 3, 2023

Acordar cedo com uma notícia dessa, vendo a "Polícia Federal" logo cedo trabalhando, não tem preço! O Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 quer BOLSONARO PRESO AMANHÃ

GRANDE DIA ! %uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFE pic.twitter.com/qk7aW1T9ca %u2014 Edy Antony %uD83D%uDC08 (@Ednaldo_Antony) May 3, 2023

BOLSONARO PRESO AMANHÃ pic.twitter.com/L9KhBz5jyl %u2014 Nando Motta (@desenhosdonando) May 3, 2023

bolsonaro acordou com a polícia federal na porta

prenderam o telefone dele e da michelle

o segurança particular foi preso na operação

já foi comprovado que o rato entrou no eua com documento de vacina falso



bolsonaro preso amanhã aaaaaaaaa pic.twitter.com/cN2Htl8gVr %u2014 zøe waraha.%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@zoepolastri) May 3, 2023

A gente tá escrevendo BOLSONARO PRESO AMANHÃ, mas isso pode acontecer hoje mesmo.



Miliciano é intimado a depor hoje na PF.



A CASA CAIU %u2014 Janoninho (@_Janoninho) May 3, 2023

Imaginando o conteúdo:

- Nudes do Hélio Negão

- Produto roubados

- Receita de brigadeiro de cloroquina



Tags: Micheque toc toc toc bem feito Bolsonaro preso amanhã olha a faca Anderson Torres três batidinhas na porta https://t.co/42GnxYMFE0 %u2014 Claudio sem acento %uD83D%uDE0E (@claudiopedrosa8) May 3, 2023

Circulação de fake news no Brasil cai 70% duas horas após apreensão de celular de Bolsonaro pic.twitter.com/T13YLWHYZu %u2014 Sensacionalista (@sensacionalista) May 3, 2023

Sobre a Operação Venire

A operação busca esclarecer a ação de associação criminosa criada para a prática dos crimes de implantação de dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde.

De acordo com a Polícia Federal, as implantações falsas aconteceram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, e tiveram como consequência a alteração da real condição de imunizado contra a COVID-19 dos beneficiários. A apuração da PF indicou que o objetivo do grupo era sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a COVID-19.