Bolsonaro chora ao falar sobre cartão de vacinação de Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou ao falar sobre o cartão de vacinação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em entrevista ao Programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira (3/5). Ele confessou que não se vacinou contra a Covid-19 e afirmou que apenas sua esposa foi imunizada com a dose única Janssen, durante uma viagem para os Estados Unidos em 2021.









“Quando a Anvisa falou que ia abrir a vacina para crianças de 5 a 12 anos, eu liguei e falei: ‘Mas aqui está como possíveis efeitos colaterais, entre outros, palpitação, dor no peito e falta de ar, e que a recomendação é procurar o médico’. O que o médico faria para conter uma falta de ar? E falaram que não sabiam. Então falei que minha filha não iria tomar uma vacina que ainda é experimental”, explicou Bolsonaro que ressaltou um atestado que dispensa a filha de ser vacinada.





O ex-presidente também afirmou que é inocente sobre as alegações de fraude e disse que as recentes investigações contra sua pessoa são uma perseguição. “ Eu chamo de operação para te esculachar . Podia perguntar sobre vacina pra mim, sobre cartão, eu respondia sem problema nenhum. Por que eu fico emocionado? Mexer comigo, sem problema, agora quando vai para esposa, filho”.





Na manhã, a Operação Venire cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisões preventivas, cumpridos em Brasília e no Rio de Janeiro. As diligências buscam esclarecer a ação de associação criminosa criada para prática dos crimes de implantação de dados falsos de vacinação contra a COVID-19.





O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, dois assessores especiais, seguranças do ex-presidente Bolsonaro, e um ex-secretário de saúde do RJ foram presos. Segundo a Polícia Federal, os fatos configuram em tese os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.





Durante seu governo, Bolsonaro chegou a colocar seu cartão de vacinação sobre sigilo de 100 anos, argumentando que se tratava de informação pessoal, mesmo ele afirmando que não teria se vacinado contra a COVID-19. Em fevereiro, a Controladoria-Geral da União informou que havia iniciado uma investigação preliminar sigilosa para apurar "adulteração do cartão de vacinação".