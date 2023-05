Bolsonaro ironiza buscas da PF: 'Eu chamo de operação para te esculachar'

Emocionado, Bolsonaro afirmou que nunca se imunizou e lembrou que só a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi vacinada e em uma unidade de saúde nos Estados Unidos. O ex-presidente disse que ficou preocupado com as reações que a mulher apresentou ao tomar a dose única da Jansen, e que queria resguardar sua filha mais nova, Laura Bolsonaro, de possíveis complicações.

O ex-presidente acredita que as recentes investigações contra sua pessoa são uma perseguição. “Eu chamo de operação para te esculachar. Podia perguntar sobre vacina pra mim , sobre cartão, eu respondia sem problema nenhum. Agora é uma pressão enorme 24 por dia, o dia todo, desde antes de eu assumir a presidência até agora, não sei quando isso vai acabar. Por que eu fico emocionado? Mexer comigo, sem problema, agora quando vai para esposa, filho”, disse o presidente.

A Operação Venire cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisões preventivas, cumpridos em Brasília e no Rio de Janeiro. As diligências buscam esclarecer a ação de associação criminosa criada para prática dos crimes de implantação de dados falsos de vacinação contra a COVID-19.

Bolsonaro confirmou que não se vacinou e apenas Michelle foi imunizada (foto: REPRODUÇÃO/AFP)

Pela manhã, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, dois assessores especiais, seguranças do ex-presidente Bolsonaro, e um ex-secretário de saúde do RJ foram presos. Segundo a Polícia Federal, os fatos configuram em tese os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.