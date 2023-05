Senador compara Bolsonaro a Al Capone: 'Preso por um crime menor'

Bolsonaro é investigado por fraude no seu cartão de vacinação, que durante seu governo foi colocado sob sigilo (foto: Reprodução/AFP/FBI) O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) comparou a Operação Venire da Polícia Federal (PF), que investiga um esquema de fraude no cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sua filha mais nova e outros apoiadores, com a prisão do mafioso Alphonse Gabriel "Al" Capone, nos Estados Unidos.













Coincidências da vida: esta semana estava assistindo um filme sobre o Al Capone, aquele gângster que cometeu diversos crimes graves e acabou preso por um crime menor, no caso dele sonegação. %u2014 Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) May 3, 2023

"Coincidências da vida: esta semana estava assistindo a um filme sobre o Al Capone, aquele gângster que cometeu diversos crimes graves e acabou preso por um crime menor, no caso dele sonegação", disse Vieira.





Na manhã desta quarta-feira (3/5) a PF cumpriu uma série de mandatos de busca e apreensão, incluindo na casa do ex-presidente, além de prender o ajudante de ordens, Mauro Cid, dois seguranças de Bolsonaro e um ex-secretario de saúde do Rio de Janeiro.

Repercussão nas redes

A fala do senador Alessandro Vieira repercutiu nas redes sociais, deixando “Al Capone" nos assuntos em alta no Twitter. Os internautas comparam a situação do ex-presidente com a do gângster. “ Por enquanto, essa história me lembra a de Al Capone, pego por fraudes tributárias. Mas na época de Al Capone não existiam celulares. Os crimes da quadrilha da vacina falsa são muito mais graves. Sua conduta levou à morte centenas de milhares de brasileiros. É sobre isso”, analisou um perfil.





Chamado de “Al Capone Tupiniquim”, os apoiadores dão como certa a prisão de Bolsonaro. “Nosso Al Capone miliciano vai ser preso porque falsificou a carteirinha de vacinação, mas tá valendo”, comemorou outro.





Também foram feitas publicações dizendo que a investigação pela suposta falsificação do cartão de vacina é uma espécie de vingança do universo pelas mortes por COVID-19. “Bolsonaro sabia e deixou pessoas morrem sem oxigênio em Manaus, porém pode ser preso por falsificação no cartão de vacinação dele e da Laura Bolsonaro no sistema do Ministério da Saúde. Se ele for preso por isso, é tipo o Al Capone ser preso por sonegação de impostos em 1931”, diz uma publicação. Os internautas até fizeram uma versão da música “Al Capone”, de Raul Seixas. Confira algumas reações: