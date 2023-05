Internet comemora apreensão do passaporte de Bolsonaro

Passaporte de Bolsonaro foi apreendido durante ação da PF nesta quarta-feira (3/5), para evitar fuga dos suspeitos (foto: CHANDAN KHANNA / AFP) Usuários das redes sociais comemoraram a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e especulam os próximos passos da Operação Venire: “Altas chances de prisão”. O documento foi apreendido como parte da ação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (3/5), para evitar fuga dos suspeitos.





A repercussão do assunto aconteceu após imagens da petição 10.405, assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se espalharem pela internet. Nos registros é possível ver que entre as medidas determinadas pelo ministro, no mandado de busca e apreensão, está prescrita a detenção do passaporte, não só de Bolsonaro, mas de todos os outros investigados.

Petição assinada pelo ministro Alexandre de Moraes (foto: Reprodução)

Busca na casa, apreensão de passaporte. Vocês sabem qual é o próximo passo. https://t.co/bUwrrnNF99 pic.twitter.com/Xnyvo5U2mI — Leon Rodrigues (@diasdeleao) May 3, 2023

Só se apreende passaporte se tem perigo de fuga.



Se tem perigo de fuga, é porque tem chances altas de prisão.



XANDÃO, MADAME PESADELO AUTORIZA. %u2014 Dani Pesadelo (@MaamSweetDreams) May 3, 2023

Iiiiii já mandou apreender o passaporte. Já sabem né?



Bolsonaro, preso amanhã. %u2014 Fabiano Trompetista %uD83C%uDFBA %u2B50 (@Trom_Petista) May 3, 2023





A determinação foi comemorada com memes na rede social, enquanto a investigação segue sendo assunto mais comentado.