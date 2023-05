'Grande dia': termo fica nos assuntos mais comentados na internet

No Twitter, a expressão ficou em alta com mais de 41,3 mil citações. (foto: Reprodução/Twitter) O termo “Grande dia” ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta quarta-feira (3/5). A alta nas menções aconteceu após agentes da Polícia Federal (PF) cumprirem um mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





No Twitter, a expressão ficou em alta por um longo período na parte da manhã e conquistou mais de 41,3 mil citações. Os comentários, comemoram a ação realizada pela PF, que investiga uma suposta fraude no cartão de vacina de Bolsonaro, e ironizam com o meme que o próprio político deu origem.









Em seu perfil oficial na rede social, a primeira dama Rosângela Lula da Silva, popularmente conhecida como Janja, desejou a seus seguidores um “Bom dia” extenso, ironizando a situação. A publicação tem mais de 42 mil curtidas.

Bom diaaaaaaaaaaaaaaa!!! %uD83C%uDF1E%uD83C%uDF1E %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 3, 2023











Origem do meme

O termo foi publicado pela primeira vez pelo ex-presidente Bolsonaro em 2019, após ser anunciado que o parlamentar Jean Wyllys havia deixado o país, assim não poderia assumir novo mandato na Câmara dos Deputados. Com esse contexto, o “Grande dia” foi interpretado como uma indireta.

Grande dia! %uD83D%uDC4D %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 24, 2019





Elogiado por alguns, criticado por outros, Bolsonaro se pronunciou na época, afirmando que o tweet não fazia referência ao caso





Com a repercussão na internet, a expressão acabou se tornando um meme, usado para comemorar notícias, principalmente relacionadas à política. O próprio Bolsonaro e sua família tomaram o termo como um tipo de assinatura ao anunciar perdas da oposição. Sarcasticamente, usuários na internet contrários ao político, retribuem quando o resultado desfavorável para o ex-chefe de estado.