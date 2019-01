Após polêmica, Bolsonaro diz que mensagem foi para comemorar 'missão' em Davos

Uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro (PSL) causou polêmica na tarde desta quinta-feira (24). Após escrever 'Grande Dia' em sua conta no Twitter, pouco depois de o parlamentar Jean Wyllys anunciar que deixou o Brasil e que não vai assumir novo mandato na Câmara dos Deputados por estar sofrendo seguidas ameças de morte, o presidente foi elogiado por apoiadores e muito criticado por outros internautas. Pouco depois, Bolsonaro publicou novo tweet para dizer que se referia "à missão concluída, reuniões produtivas com Chefes de Estado, voltando ao país que amo, Bolsa batendo novo recorde na casa dos 97.000 e confiança no nosso país sendo restabelecida".

O tweet 'Grande Dia' causou alvoroço nas redes. Vários artistas e políticos se posicionaram contra o comentário do presidente e cobraram posicionamento do Governo Federal sobre os desdobramentos de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, e de outros assessores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).