Mulher de Paulo Brant será presidente do Servas no governo Zema

Aléxia Paiva na cerimônia de posse do governo Zema (foto: Lila Alves/Divulgação)

Tradicionalmente ocupado pelas primeiras-damas, o cargo de presidente do Servas (Serviço Social Autônomo), que cuida de ações sociais do governo, será da mulher do vice-governador Paulo Brant (NOVO), Aléxia Paiva. A corretora de imóveis é a primeira na linha de sucessão, já que o governador Romeu Zema, de 54 anos, é divorciado e não se casou novamente.De perfil discreto e sofisticado, Aléxia se casou com Paulo Brant em novembro de 2017. Ela é a terceira esposa do vice-governador. No perfil do Instagram, se apresenta como executiva de vendas de unidades de luxo na Pitchon Imóveis.Quem deixa o cargo é a mulher do governador Fernando Pimentel (PT), Carolina Pimentel. Antes dela, a mulher do ex-governador Alberto Pinto Coelho (PPS), Célia Pinto Coelho, presidia a entidade.A função, que não é remunerada, pela natureza do serviço é voluntário, já foi ocupada pela irmã do senador Aécio Neves (PSDB) , Andréa Neves. Hoje casado com Letícia Weber, o agora futuro deputado federal (a troca de cargo ocorre em fevereiro) era solteiro quando governou Minas.

Procurada, a assessoria do vice-governador Paulo Brant informou que, como Zema não tem esposa, Aléxia Paiva é o nome natural na linha de sucessão, mas "as configurações ainda estão sendo tomadas". Também disse ao Estado de Minas que Aléxia não daria entrevistas por enquanto, já que ainda não foi formalizado o convite.



O Servas atua em parceria com setores público e privado no desenvolvimento de ações sociais. Entre os focos estão a captação e distribuição de doações, combate à fome e a prestação de serviços assistenciais para promover a saúde, o amparo a idosos, crianças e adolescentes vulneráveis e pessoas em situação de rua.