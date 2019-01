'Sai um LGBT, mas entra outro', diz suplente de Jean Wyllys em resposta a Bolsonaro

(foto: Reprodução/Facebook )

O vereador pelo Rio de Janeiro, David Miranda (PSOL), que vai assumir a vaga deixada pelo deputado eleito Jean Wyllys (PSOL), que anunciou nesta quinta-feira que vai abrir mão do mandato por causa de ameaças de morte, já partiu para o ataque e respondeu provocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).





Respeite o Jean, Jair, e segura sua empolgação. Sai um LGBT mas entra outro, e que vem do Jacarezinho. Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília. %u2014 David Miranda (@davidmirandario) 24 de janeiro de 2019

Em seu perfil no Twitter, Miranda exigiu respeito ao colega de partido e disse que a saída de Wyllys não significa que as pautas LGBTI+ deixarão de serem abordadas na Câmara dos Deputados. “Respeite o Jean, Jair, e segura sua empolgação. Sai um LGBT mas entra outro, e que vem do Jacarezinho”, afirmou. Jacarezinho é um bairro do subúrbio carioca.





David Miranda ainda alfinetou Bolsonaro em relação a quantidade de projetos e o tempo em que o presidente atuou como deputado federal. “Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília”, postou.



Mais tarde, Bolsonaro respondeu diretamete David, mas sem entrar em polêmicas."Seja feliz! Um forte abraço!".



David prometeu lutar por inclusão em seus projetos na Câmara ao longo de seu mandato: "Iremos com tudo para Brasília.Nossas bandeiras serão defendidas com o amor e comprometimento de sempre. Meu sonho é uma sociedade mais justa, e menos intolerante. Nenhum governo calará nossas vozes".





Logo após ser publicada a notícia de Jean Wyllys abriria mão do novo mandato e sairia do Brasil, Bolsonaro, que está em Davos, na Suiça, para participar do Fórum Econômico Mundial, postou em seu perfil no Twitter várias mensagens entre elas uma em que afirma que hoje é uma data a ser comemorada. “Grande dia”. Antes afirmou que estava “retornando ao Brasil”.





Grande dia! %uD83D%uDC4D %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 24 de janeiro de 2019





Mas, em postagem posterior, afirmou que as mensagens não tinham relação com a decisão do parlamentar, mas em comemoração ao sucesso da missão e dos indicadores econômicos. “Referi-me à missão concluída, reuniões produtivas com Chefes de Estado, voltando ao país que amo, Bolsa batendo novo recorde na casa dos 97.000 e confiança no nosso país sendo restabelecida, isso faz de hoje um grande dia!”, postou.



Ameaças a Jean Wyllys





O deputado federal reeleito Jean Wyllys (PSOL-RJ) anunciou nesta quinta-feira que não vai tomar posse para o novo mandato, previsto para começar em 1º de fevereiro. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o parlamentar alegou que recebe ameaças e teme por sua vida. Ele ainda afirmou que deixará o país. Em seu perfil no Twitter, Wyllys agradeceu aos eleitores e afirmou que preservar sua integridade também é uma forma de luta.



“Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios! Obrigado a todas e todos vocês, de todo coração. Axé!”, postou.





Caso assumisse, a nova legislatura seria seu terceiro mandato parlamentar consecutivo, em que se elegeu com 24 mil votos. Jean já está no exterior, de férias, e disse que não pretende retornar ao Brasil.