Cleitinho sobre operação da PF: 'Deixa investigar'

Dados de uma suposta aplicação de duas doses da Pfizer no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde mas apagados dias depois, quando o então presidente já estava nos Estados Unidos (foto: Sergio Lima / AFP) Um dos pricipais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu as investigações da Polícia Federal (PF), que realizou busca e apreensão na residência de 16 investigados e que culminou na prisão de seis pessoas. Parte delas trabalharam diretamente com o ex-militar na presidência.

O relatório aponta que os supostos dados falsos foram colocados entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Com essas informações falsas no sistema, os beneficiários puderam emitir certificados de vacinação e burlarem as regras sanitárias.