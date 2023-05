PF apreende US$ 35 mil em espécie na casa de Mauro Cid

Tenente-coronel Mauro Cid foi preso na manhã desta quarta-feira (3/5) em inquérito que investiga fraude no cartão de vacinação do ex-presidente (foto: Presidência/Alan dos Santos)

As apreensões ocorreram por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Cid é um dos alvos de uma operação deflagrada pela corporação contra fraudes no sistema do Ministério da Saúde para inserir dados falsos de vacinação. Entre os envolvidos, de acordo com as diligências, está Jair Bolsonaro.





Mauro Cid presta depoimento na tarde desta quarta-feira (3/5), na sede da Polícia Federal, em Brasília. Bolsonaro deveria ter sido ouvido às 10h, mas se recusou a ir até o local . A defesa do político afirma que ainda não teve acesso aos autos.

A Polícia Federal apreendeu U$ 35 mil (R$ 175 mil) na casa do coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem junto às investigações, os valores estavam em um cofre.As investigações ainda vão apurar a origem do dinheiro. Os valores foram apreendidos junto a aparelhos de celular, computadores e itens de armazenamento de arquivos de informática.