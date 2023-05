Preso na Operação Venire disse saber quem mandou matar Marielle

Marielle Franco foi morta em 2018 e mandante do crime ainda não foi descoberto (foto: Mario Vasconcellos/AFP PHOTO)

O ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, um dos presos pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (3/5) na Operação Venire, afirmou em mensagens às quais a corporação teve acesso que sabe quem foi o mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. O ex-militar concorreu a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro nas últimas eleições e se apresentava como “01 do Bolsonaro” durante a campanha.