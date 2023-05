Como é a escolha de um ministro do STF?

Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros (foto: Nelson Jr./SCO/STF) Neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar dois ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF). Isso em razão das aposentadorias do ministro Ricardo Lewandowski - afastado no final de abril - e da presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, que deve se aposentar em outubro deste ano. No entanto, não há um prazo definido para as indicações.





Como é a indicação de um ministro ao STF?





O candidato à vaga no STF é indicado pelo Presidente da República. Após a indicação, o nome cotado precisa ser aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado - composta por 27 parlamentares -, onde responderá uma série de perguntas.









Conforme o art. 101 da Constituição Federal, o candidato deve ter entre 35 e 70 anos de idade e ter notório "saber jurídico e reputação ilibada".

O cargo de ministro é vitalício, dessa forma, só perderá o cargo por renúncia, aposentadoria compulsória, que deve acontecer até os 75 anos de idade, ou impeachment.





Quem Lula vai indicar ao STF?









Já o ministro Lewandowski defende que a vaga seja ocupada pelo jurista Manoel Carlos de Almeida Neto. Neto foi secretário-geral do STF e TSE e tem mais de uma década de experiência na Suprema Corte.





Desde a saída de Lewandowski, o STF está funcionando com um ministro a menos. A ausência de um magistrado pode resultar em empate em julgamentos importantes, já que, no momento, a corte está com 10 integrantes.





Indicação de uma mulher





Apesar da sinalização, também tem crescido a pressão para que Lula indique uma mulher negra para o cargo. Isto porque, na história do STF, apenas três mulheres fizeram parte da Corte: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Todas brancas.

Leia também: Quem é Vera Lúcia Araújo, jurista negra a entrar na disputa por vaga no STF





Com a indicação de Zanin ou Neto, a expectativa é que a segunda vaga fique para uma mulher.

Quem Lula indicou ao STF nos outros mandatos?





No seu primeiro mandato, Lula indicou o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Cármen Lúcia, ambos em 2006. Já na segunda gestão, Lula indicou o ministro ministro Dias Toffoli, em 2009.