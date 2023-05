STF forma maioria para manter Roberto Jefferson na prisão

Os ministros julgam o recurso de Roberto Jefferson (foto) no plenário virtual da Corte (foto: Seap-RJ)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta terça-feira (2/5), maioria de votos para manter a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso em outubro do ano passado após resistir à prisão disparando tiros e granadas contra agentes da Polícia Federal.O mandado foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e expedido depois que Jefferson publicou um vídeo na internet no qual ofende a ministra Cármen Lúcia com palavras de baixo calão. Além do descumprimento das medidas cautelares, a ação violenta do político bolsonarista fez com que ele fosse acusado por tentativa de homicídio.