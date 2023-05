Lula conversa com Putin, mas recusa convite para ir a Rússia

440

Petista reforçou sua posição pela paz na Guerra da Ucrânia (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou em rede social nesta sexta-feira (26/5) que conversou, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na publicação, Lula escreveu que recusou um convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, mas reiterou que, junto com a Índia, Indonésia e China, pretende articular uma conversa para cessar um possível cessar fogo entre Rússia e Ucrânia."Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz.", escreveu Lula.

Desde que voltou a assumir o Palácio do Planalto o presidente Lula tem colocado como prioridade em sua agenda internacional o esforço pelo cessar fogo na Guerra da Ucrânia. Na última semana, o petista marcou presença no G7 - grupo das sete maiores economias industrializadas do mundo -, mas não chegou a conversar com o presidente ucrâniano, Volodymyr Zelensky.

O brasileiro chegou a marcar um encontro com o chefe de estado europeu, mas a reunião não ocorreu. Lula afirmou que o ucrâniano se atrasou e não pode comparecer. “O fato é muito simples, tinha uma bilateral com a Ucrânia aqui neste salão. Nós esperamos e recebemos a informação de que eles tinham atrasado. Enquanto isso, eu recebi o presidente do Vietnã. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso e não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso o que aconteceu”, disse Lula.



