Zambelli pede para seguidores não irem a ato em prol de Dallagnol

Após ser chamada de traidora, Carla Zambelli pediu a seus seguidores para não irem a manifestação a favor de Deltan Dallagnol (foto: EVARISTO SÁ / AFP)



Nesta quinta-feira (25/5) a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) postou um vídeo em suas redes sociais pedindo que seus seguidores não participem de manifestações a favor do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado no último dia 16. Segundo a parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que não houvesse manifestação. Nesta quinta-feira (25/5) a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) postou um vídeo em suas redes sociais pedindo que seus seguidores não participem de manifestações a favor do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado no último dia 16. Segundo a parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que não houvesse manifestação.







Leia: Zambelli diz não saber motivo do mal-estar; assessoria desmente parlamentar Ela ainda justificou que não estava sabendo do comunicado de Bolsonaro pois passa por tratamentos no hospital. Segundo sua acessora, a parlamentar foi internada no Hospital DF Star, em Brasília, com COVID-19 no dia 15 de maio.



Anteriormente Zambelli fez postagem nas redes em prol do ato organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) em defesa de Dallagnol no dia 04 de junho. Por estar na contramão do que Bolsonaro havia declarado, a deputada foi criticada por colegas e seguidores bolsonaristas, que a chamaram de “traidora”.



Leia: Zambelli pagará multa por fake news sobre eleições



“Então, seguinte, não é para fazer manifestação, ok. Erramos em não conversar com Bolsonaro antes. Agora não está certo quem está aí fazendo videozinho ou postzinho dizendo que eu sou traidora. Vem morar aqui no Brasil, vem trabalhar aqui na Câmara dos Deputados e falar quem é traidor. Muito fácil sentar a bunda fora do Brasil e dizer quem é traidor”, disse Zambelli.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.