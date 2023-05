Zambelli pagará multa por fake news sobre eleições

440

Zambelli foi multada por disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas durante a campanha de 2022 (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou em R$ 30 mil a deputada Carla Zambelli (PL-SP) por disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas durante a campanha de 2022. A decisão ocorreu em sessão plenária desta quinta-feira (25/5).





Em setembro de 2022, Carla Zambelli divulgou um vídeo que sugeria que as urnas estariam sendo manipuladas no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção de Itapeva (Sinticom) para favorecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República.

No material descontextualizado e postado no YouTube, a bolsonarista mostra o procedimento de carga e lacração máquinas. O local, porém, havia sido requisitado pela Justiça Eleitoral para receber as urnas que seriam usadas no pleito. A parlamentar também compartilhou o vídeo no Twitter e Kwai.





O caso chegou à Justiça Eleitoral por meio de uma ação apresentada pela coligação Brasil da Esperança - formada por PT, PCdoB e PV. O relator do processo, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, apontou "notória má-fé" de Carla Zambelli, pois o caso já havia esclarecido pela Justiça.

"Comprovada está a propagação de notícia inequivocadamente falsa, com aptidão de vulnerar a normalidade do processo eleitoral. Destaco a gravidade das infundadas acusações à lisura do processo eleitoral sem qualquer amparo no mundo dos fatos", ressaltou o magistrado.